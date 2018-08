Einzug in die Europa-League-Playoffs Leipzig feiert Weiterkommen vor sieben Fans

RB Leizpig steht in den Playoffs zur Europa League. Dem Team reichte im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde bei Universitatea Craiova ein 1:1 (1:0). Das Hinspiel vor einer Woche hatte der Bundesligist bereits 3:1 für sich entschieden. Das einzige Tor für RB schoss Marcel Sabitzer in der 39. Minute, Raoul Petre Baicu glich kurz vor Abpfiff für den rumänischen Vertreter aus (85. Minute).

Leipzigs Playoff-Gegner ist der Sieger aus dem Qualifikationsduell zwischen Sorja Luhansk (Ukraine) und Sporting Braga (Portugal). Der Bundesligist wird am 23. August mit einem Auswärtsduell starten, zum Rückspiel kommt es eine Woche später in Leipzig. Das Hinspiel zwischen Luhansk und Braga endete 1:1, das Rückspiel steigt am Donnerstagabend um 21.30 Uhr.

Leipzigs Auswärtsspiel bei Universitatea Craiova hatte Aufmerksamkeit erregt, da nur sieben RB-Anhänger Tickets für das Spiel in Rumänien gekauft hatten. Auf mehreren Fotos aus dem Stadion waren diese sieben Anhänger dann auch zu erkennen. Möglicherweise könnte bei der Gruppe auch noch ein achter RB-Fan gewesen sein.

Die geringe Nachfrage hatte teilweise für Spott gesorgt, andererseits: Die Ausgangslage war vor dem Nachmittagsspiel im 1400 Kilometer entfernten Craiova klar. In der kurzen europäischen Geschichte der Leipziger - in der vergangenen Saison spielte RB erstmals Champions und Europa League - lag der bisherige Negativrekord bei einer Auswärtsfahrt bei 20 Fans, gezählt beim Europa-League-Achtelfinale in Sankt-Petersburg.

Universitatea Craiova - RB Leipzig 1:1 (0:1)

0:1 Sabitzer (39.)

1:1 Raoul Petre Baicu (85.)

Craiova: Pigliacelli - Martic (74. Tiago Ferreira), Donkor, Kelic, Briceag - Fedele (81. Markovic), Mateiu, Cicaldau - Petre, Bancu - Mitrita (51. Burlacu)

Leipzig: Mvogo - Mukiele, Konaté, Orban, Saracchi - Sabitzer (64. Bruma), Demme (72. Ilsanker), Kampl, Forsberg - Poulsen, Cunha (46. Augustin)

Schiedsrichter: Miroslav Zelinka (Tschechien)

Gelbe Karten: Mitrita, Petre, Bancu, Cicaldau / Demme, Sabitzer, Saracchi, Kampl, Augustin

Zuschauer: 20.000