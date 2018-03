RB Leipzig hat das Achtelfinalhinspiel in der Europa League gewonnen. Gegen Zenit Sankt Petersburg siegte der Bundesligist vor nur 20.000 Zuschauern 2:1 (0:0). Bruma (56. Minute) und Timo Werner (77.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl, bevor Domenico Criscito kurz vor Schluss einen Freistoß zum wichtigen Auswärtstor für die Gäste verwandelte (86.). Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in Sankt Petersburg statt (19 Uhr MEZ, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Vier Minuten vor dem Ende des Spiels verschuldete Dayot Upamecano einen Freistoß in zentraler Position mit einem Foul an Aleksandr Kokorin. Den Standard verwandelte Zenit-Kapitän Criscito direkt zum 2:1. So war eine sehr gute Leipziger Ausgangsposition für das Rückspiel auf einmal nur noch ein knapper Vorsprung.

Bruma hatte RB nach einer knappen Stunde in Führung gebracht. Von der linken Seite aus spielte der Portugiese Werner an, der den Ball mit der Hacke zurück in den Lauf von Bruma legte. Der schoss den Ball platziert in die lange Ecke. Kurz darauf hatte Werner selbst das vermeintlich sichere 2:0 auf dem Fuß. Nach einem Ballgewinn von Naby Keita scheiterte der deutsche Nationalspieler aber freistehend am Zenit-Keeper Andrey Lunyov.

Besser machte Werner es in der 77. Minute, als er erneut von Keita angespielt wurde. Diesmal hob er den Ball über Lunyov hinweg ins Netz und sorgte zunächst für eine gute Ausgangslage im Kampf um den Viertelfinaleinzug. Dann kam Criscitos Standard. Falls Leipzig die Runde der letzten Acht erreicht, könnte die Mannschaft dort theoretisch auf den Schwesterverein aus dem gleichen Konzern treffen: Red Bull Salzburg hatte sein Achtelfinalhinspiel am frühen Abend 2:1 in Dortmund gewonnen.

RB Leipzig - Zenit 2:1 (0:0)

1:0 Bruma (56.)

2:0 Werner (77.)

2:1 Criscito (86.)

RB Leipzig: Gulácsi - Laimer (46. Bernardo), Orban, Upamecano, Klostermann - Forsberg, Demme, Keita, Bruma (75. Sabitzer) - Augustin (79. Poulsen), Werner

Zenit: Lunyov - Ivanovic, Mevlja, Mammana, Criscito - Kuzyaev, Kranevitter, Yerokhin - Rigoni (80. Poloz), Zabolotny (57. Driussi), Kokorin

Gelbe Karten: Upamecano / -

Schiedsrichter: Hategan

Zuschauer: 19.877