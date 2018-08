Elfmeter kurz vor Schluss Leipzig rettet sich in letzter Minute in die Europa League

RB Leipzig hat sich in die Gruppenphase der Europa League gequält. Der Bundesligist erkämpfte sich im Playoff-Rückspiel gegen den ukrainischen Klub Sorja Lugansk nach einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand noch ein 3:2 (1:1). Das Hinspiel vor einer Woche war 0:0 ausgegangen.

Die eingewechselten Jean-Kevin Augustin (69. Minute) und Emil Forsberg (90., Handelfmeter) drehten mit ihren Treffern die Partie zugunsten der Leipziger. RB war vor rund 25.000 Zuschauern durch Angreifer Matheus Cunha (7.) früh in Führung gegangen, präsentierte sich danach aber offensiv harmlos und defensiv anfällig bei Kontern. Rafael Ratao (35.) und Artem Gordijenko (48.) bestraften diese Schwäche.

Auf welche Gegner die Sachsen in der Vorrunde treffen, steht nach der Auslosung am Freitag (13 Uhr) in Monaco fest. Ein Duell gegen Schwesterklub Red Bull Salzburg ist möglich. Im vergangenen Jahr war Leipzig in dem Wettbewerb nach dem Abstieg aus der Champions League erst im Viertelfinale an Olympique Marseille gescheitert.