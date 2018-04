Nach einer Minute durfte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl schon jubeln. Sein Team war bei Olympique Marseille 1:0 in Führung gegangen. Normalerweise ist das ein Schock für den Gegner - diesmal verkehrte es sich ins Gegenteil. Unbeeindruckt von dem frühen Rückstand drehten die Franzosen die Partie, gewannen das Viertelfinalrückspiel der Europa League spektakulär 5:2 (3:1) und warfen den letzten deutschen Vertreter aus dem Wettbewerb.

Die Leipziger hatten schon vor dem Anpfiff eine schlechte Nachricht wegzustecken. Nationalspieler Timo Werner konnte mit Oberschenkelproblemen nicht auflaufen, saß aber zumindest auf der Bank. "Für den Notfall", wie Trainer Ralph Hasenhüttl vor dem Spiel betonte.

Der schien zunächst nicht einzutreffen: Bruma schloss eine schöne Kombination der Gäste mit einem wuchtigen Abschluss zur Führung (2. Minute). Es war der erste Angriff des Spiels. Nach dem 1:0 aus dem Hinspiel hätte das beruhigende Wirkung haben können.

Schiedsrichter verweigerte Treffer

Aber Marseille antwortete geradezu wütend, schon die Minuten später war der Ausgleich durch Mitroglu gefallen (5.), weitere fünf Minuten später stand es nach einem brillanten Konter über Nationalspieler Dmitri Payet 2:1. Und wiederum fünf Minuten danach zappelte der Ball schon wieder im Leipziger Netz, der Schiedsrichter verweigerte den Treffer allerdings zurecht wegen eines vorherigen Fouls die Anerkennung.

Der Bundesligist wirkte in dieser Phase vollständig hilflos, in der Abwehr taten sich gewaltige Löcher auf, und so fiel das 3:1 auch logisch. Nach 37 Minuten spitzelte Florian Thauvin nach Payet-Vorarbeit den Ball am starken Leipziger Torwart Peter Gulacsi vorbei ins Tor. Weitere Großchancen folgten, Leipzig schien unterzugehen.

Urplötzlich jedoch waren die Leipziger wieder im Spiel. Jean-Kevin Augustin, der Werner-Ersatz, traf mit dem zweiten Torschuss auch das zweite Mal ins Tor (55.). Beim Stand von 3:2 wäre Leipzig weiter gewesen - aber die Freude währte nur kurz. Payet krönte seine überragende Vorstellung mit einer Einzelaktion, die er mit perfekter Schusstechnik zum 4:2 abschloss (60.).

Die Leipziger wurden danach zwar etwas mutiger, liefen aber ständig Gefahr, den entscheidenden Konter zu kassieren. Hiroki Sakai setzte den Schlusspunkt mit dem 5:2 für Marseille (90.+4). Werner konnte von der Bank nur tatenlos zusehen, Hasenhüttl hatte schon relativ früh schon drei Mal gewechselt. Der Erfolg der Gastgeber blieb am Ende dadurch ebenso ungefährdet wie verdient.

Olympique Marseille - RB Leipzig 5:2 (3:1)

0:1 Bruma (2.)

1:1 Mitroglu (5.)

2:1 Sarr (10.)

3:1 Thauvin (37.)

3:2 Augustin (55.)

4:2 Payet (60.)

5:2 Sakai (90.+4)

Marseille: Pele - Sakai, Kamara, Luiz Gustavo, Amavi - Lopez, Sanson - Sarr, Thauvin (82. Ocampos), Payet (82. Anguissa) - Mitroglou.

Leipzig: Gulacsi - Ilsanker, Konate, Upamecano (65. Bernardo), Klostermann - Kampl, Demme (46. Forsberg), Keita, Bruma - Augustin, Sabitzer (61. Poulsen).

Schiedsrichter: Kuipers (Niederlande)

Zuschauer: 60.000

Gelbe Karten: Thauvin, Mitroglu / Konate