RB Leipzig in der Europa League 74 Minuten Überzahl, kein Tor

RB Leipzig hat eine Vorentscheidung in den Playoffs zur Gruppenphase der Europa League verpasst und muss das Rückspiel in einer Woche gewinnen. Beim ukrainischen Vertreter Sorja Luhansk kam das Team von Trainer Ralf Rangnick nur zu einem 0:0, obwohl die Gastgeber nach der Roten Karten für Bogdan Lednew (16. Minute) sehr lange in Unterzahl spielen mussten.

Drei Tage vor dem ersten Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund hatte Rangnick seinen besten Stürmer Timo Werner erstmals in die Startelf berufen. Der Nationalspieler war sehr agil, erarbeitete sich viele Torchancen, konnte aber keine davon nutzen. Vor allem in der ersten Halbzeit war Werner bester Leipziger, aber sowohl mit einem Weitschuss (13.) als auch zum Abschluss eines guten Solos (20.) landete der Ball nicht im Tor der Ukrainer.

In der zweiten Halbzeit kam das gesamte Leipziger Team mit mehr Elan aus der Kabine, bis zur 50. Minute vergaben Matheus Cunha, Bruma und erneut Werner aber drei gute Gelegenheiten. Die Gäste blieben druckvoll, liefen aber in einige gefährliche Kontersituationen. Hätte Sorja die Möglichkeiten besser ausgespielt, wäre für Leipzig sogar ein Gegentor möglich gewesen.

In der Schlussphase erhöhte der Bundesligist nochmal den Druck, der eingewechselte Emil Forsberg scheiterte mit einem platzierten Flachschuss am gut reagierenden Torhüter Luiz Felipe (90.+2). Luhansk, in der vergangenen Saison in der EL-Gruppe gegen Hertha BSC mit einem Heimsieg, kann weiter auf einen erneuten Einzug in die Gruppenphase hoffen, in Leipzig reicht dem Außenseiter ein Remis mit Toren.

Sorja Luhansk - RB Leipzig 0:0

Luhansk: Luiz Philippe - Timtschik, Wernidub, Swatok, Michajlitschenko - Charatin, Silas - Karawajew (83. Gordienko), Lednew, Chomtschenowski (59. Kabajew) - Ratao (57. Kotschergin).

Leipzig: Mvogo - Mukiele (62. Forsberg), Konate, Orban, Saracchi - Laimer (80. Klostermann), Ilsanker, Demme - Bruma, Cunha (72. Poulsen), Werner.

Schiedsrichter: Bastien (Frankreich)

Gelbe Karten: Ratao - Cunha, Saracchi

Rote Karte: Lednew nach einer Tätlichkeit (16.)

Zuschauer: 5127