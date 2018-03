Europa League Leipzig verspielt Führung - aber steht im Viertelfinale

RB Leipzig steht im Viertelfinale der Europa League. Nach dem knappen 2:1-Sieg im Hinspiel hat das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl im Rückspiel bei Zenit Sankt Petersburg 1:1 (1:1) gespielt. Jean-Kévin Augustin traf für die Gäste (22. Minute), Sebastián Driussi erzielte den Ausgleich (45.+1).

Leipzig ging mit der ersten Chance des Spiels in Führung: Augustin drehte sich nach einem Pass von Timo Werner um Gegenspieler Miha Mevlja und schoss den Ball ins kurze Eck. Nach dem Gegentreffer wurde Zenit stärker. Leandro Paredes traf nach einem Freistoß den Pfosten (26.), kurz vor der Halbzeit erzielte Driussi nach einer Flanke von Domenico Criscito das 1:1.

In der zweiten Hälfte verwaltete der Tabellensechste der Bundesliga die Führung souverän - und vergab die Chance, auch im Rückspiel zu gewinnen: Zenits Keeper Andrey Lunyov parierte einen Elfmeter von Werner. Leipzigs Angreifer war zuvor im von Mevlja im Strafraum gefoult worden.

Die Auslosung für die nächste Runde findet am Freitag um 13 Uhr in Nyon in der Schweiz statt. Ausgetragen werden die Viertelfinal-Hinspiele am 5. April, die Rückspiele sind am 12. April. Leipzigs Kapitän Willi Orban sah gegen Zenit seine dritte gelbe Karte im laufenden Wettbewerb und wird RB im Hinspiel fehlen. Das Finale ist am 16. Mai im französischen Lyon. Der Gewinner nimmt an der Champions League teil.

Zenit Sankt Petersburg - RB Leipzig 1:1 (1:1)

0:1 Augustin (22.)

1:1 Drussi (45.+1)

Zenit: Lunyov - Smolnikov (85. Poloz), Ivanovic, Mevlja, Criscito - Paredes, Kranvevitter - Rigoni (90. Erokhin), Zhirkov - Kokorin (8. Zabolotny), Driussi

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban (46. Konaté), Upamecano, Bernardo - Demme (71. Ilsanker), Keita - Forsberg, Bruma - Augustin (90.+1 Poulsen), Werner

Schiedsrichter: Orsato (Italien)

Gelbe Karten: Criscito, Smolnikov, Mevlja / Demme, Orban

Bes. Vorkommnis: Lunyov pariert Foulelfmeter von Werner (82.)

Zuschauer: 40.000