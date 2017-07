Europa League Freiburg siegt, Schiri zeigt falschem Spieler die falsche Karte

Der SC Freiburg hat gute Chancen, die Playoffs in der Europa League zu erreichen. Im Hinspiel der dritten der Qualifikationsrunde gewann der Bundesligist 1:0 (1:0) gegen den slowenischen Klub NK Domzale. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (3. August) in Slowenien statt. Das Tor für die ersatzgeschwächten Freiburger erzielte Nils Petersen (20. Minute).

In der Anfangsphase war der unterschiedliche Stand der Vorbereitung gut zu erkennen. Freiburg arbeitet auf den ersten Bundesliga-Spieltag am 20. August hin, für Domzale war es dagegen schon das siebte Pflichtspiel der Saison. Die Aktionen des SC wirkten zu Beginn wenig zielgerichtet und so musste der Zufall beim Führungstreffer helfen:

Nach einer zentral abgewehrten Flanke von Tim Kleindienst erwischte Außenverteidiger Christian Günter seinen Volleyschuss gar nicht richtig, im Strafraum war Stürmer Petersen aber hellwach und staubte mit einem platzierten Schuss ab. Für Petersen wäre sogar ein Doppelschlag möglich gewesen, er scheiterte mit einem Foulelfmeter - Florian Niederlechner war regelwidrig an einem Torschuss gehindert worden - an Domzales Torhüter Dejan Milic (24.).

In der zweiten Halbzeit übernahm Schiedsrichter Anatoli Schabtschenko eine Hauptrolle: Nach einem Foul von Jure Balkovec an Petersen an der Strafraumgrenze entschied der Ukrainer zurecht auf Freistoß (51.). Außerdem wollte der Schiedsrichter den Spieler verwarnen, holte aber die Rote Karte heraus. Als er seinen Irrtum bemerkte und auf Gelb umschwenkte, verlor Schabtschenko aber gänzlich die Orientierung und zeigte Senijad Ibricic die Karte. Den anschließend hart geschossenen Freistoß von Günter parierte Milic sicher.

Im weiteren Verlauf begann die stärkste Phase der Freiburger. Caglar Söyüncü mit einem Kopfball (59.), Amir Abrashi aus kurzer Distanz (63.) und der neue Innenverteidiger Philipp Lienhart per Nachschuss (68.) schafften es aber nicht, den zweiten Treffer nachzulegen. In der Schlussphase sah Balkovec wegen Meckerns tatsächlich die Gelbe Karte (79.) - es hätte eigentlich Gelb-Rot sein müssen.

Alle weiteren Ergebnisse der dritten Qualifikationsrunde in der Europa League finden Sie hier.

SC Freiburg - NK Domzale 1:0 (1:0)

1:0 Petersen (20.)

Freiburg: Schwolow - Stenzel, Lienhart, Söyüncü, Günter - Höfler, Abrashi - Kleindienst (60. Haberer), Frantz (87. Dräger) - Niederlechner, Petersen.

Domzale: Milic - Sirok, Dobrovoljc, Blazic, Balkovec - Husmani - Repas, Ibricic (74. Hodzic), Vetrih, Bizjak (58. Franjic) - Firer (89. Zuzek). Schiedsrichter: Schabtschenko (Ukraine)

Zuschauer: 14.000

Besonderes Vorkommnis: Milic hält Foulelfmeter von Petersen (24.)

Gelbe Karten: Abrashi - Ibricic, Balkovec, Repas