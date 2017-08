Pleite gegen Domzale Freiburg scheitert in der Europa-League-Qualifikation

Für den SC Freiburg endet die Saison in der Europa League vorzeitig in der Qualifikation: Der Bundesligist verlor sein Rückspiel beim slowenischen Vertreter NK Domzale 0:2 (0:0). Für den SC reichte es daher trotz des 1:0-Siegs aus dem Hinspiel nicht zum Sprung in die Playoffs.

Senijad Ibricic (50. Minute) per Elfmeter nach einem Foul von Caglar Söyüncü und Lovro Bizjak (59.) erzielten die Treffer für den slowenischen Pokalsieger.

NK Domzale - SC Freiburg 2:0 (0:0)

1:0 Ibricic (50.)

2:0 Bizjak (59.)

Domzale: Milic - Klemencic, Dobrovoljc, Blazic, Balkovec - Husmani - Sirok, Ibricic (90. Cerin), Vetrih, Bizjak (78. Ozbolt) - Firer (70. Zuzek).

Freiburg: Schwolow - Ignjovski (56. Haberer), Lienhart, Söyüncü (Kempf), Günter - Stenzel, Abrashi, Höfler, Frantz (85. Kleindienst) - Niederlechner, Petersen.

Schiedsrichter: Alexandre Boucaut (Belgien)

Gelbe Karten: Milic, Zuzek, - Stenzel, Söyüncü, Höfler, Kempf.

Zuschauer: 10.000