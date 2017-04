Europa League Chancenlose Schalker verlieren in Amsterdam

Schalke 04 steht vor dem Aus in der Europa League. Der Bundesligist verlor das Viertelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam 0:2 (0:1). Ohne einen Auswärtstreffer wird es für Gelsenkirchen im Rückspiel schwer. Die Entscheidung über den Einzug ins Halbfinale fällt am kommenden Donnerstag (20. April, 21.05 Uhr, SPIEGEL ONLINE High-Liveticker).

Bei Ajax überragte Kapitän Davy Klaassen. Der 24-Jährige erzielte einen Doppelpack (23. Minute/52.) und belohnte damit ein spielfreudiges Amsterdam, das Schalke deutlich überlegen war. S04 hatte sogar Glück, am Ende nicht noch höher verloren zu haben. Ein starker Ralf Fährmann verhinderte ein Debakel.

"Das war nichts und das wissen wir. Wir wollten über die Zweikämpfe ins Spiel kommen, das haben wir nicht geschafft. Aber es ist erst Halbzeit. Wir Schalker sind dafür bekannt, dass wir aufstehen", sagte Fährmann.

Der Tabellenzweite der niederländischen Liga - ohne den früheren Schalker Heiko Westermann im Kader - bestimmte die Partie von Beginn an. Besonders der Ex-Mönchengladbacher Amin Younes fiel auf. Mit einem Angriff über seine linke Seite kam es dann auch zum 1:0. Zunächst dribbelte sich Younes an Alessandro Schöpf und Thilo Kehrer vorbei, zog in den Strafraum, Schöpf zerrte am Trikot des Ajax-Profis und es gab Elfmeter. Klaassen verwandelte diesen souverän unter die Latte (23.).

Schalke geriet gegen das junge, offensive Amsterdamer Team mit dem 17 Jahre alten Justin Kluivert, Sohn des ehemaligen niederländischen Nationalspielers Patrick Kluivert, mehrfach unter Druck. Donny van de Beek per Fernschuss (11.) und Davinson Sánchez mit einem Kopfball an die Latte (31.) vergaben zwei von mehreren guten Chancen auf einen Treffer.

Nur Fährmann in Normalform

Gelsenkirchen hatte seine erste Möglichkeit erst Sekunden vor der Pause, die Chance war jedoch spektakulär: Verteidiger Benedikt Höwedes versuchte es mit einem Fallrückzieher aus 15 Metern. Bis auf einen Versuch von Daniel Caliguri (71.) war es der einzige Abschluss der Gäste.

In der zweiten Hälfte wurde es aus Schalker Sicht noch schlimmer, Ajax schoss sein zweites Tor: Klaassen vollstrecke nach einer schönen Vorarbeit von Kluivert (52.). Danach erspielte sich Amsterdam Möglichkeiten im Minutentakt: Bertrand Traoré, Younes oder Kluivert - der Bundesligist bekam dieses Trio nie in den Griff. Einzig Torwart Fährmann erreichte bei Schalke Normalform. In der 77. Minute lenkte er mit den Fingerspitzen einen Schuss von van de Beek an die Latte.

Für Schalkes einzigen Höhepunkt sorgte die Einwechslung von Klaas-Jan Huntelaar in der 71. Minute. Er wurde von den Fans seines ehemaligen Klubs euphorisch empfangen.

Nach den Niederlagen von Borussia Dortmund und Bayern München in der Champions League verlor damit auch der dritte verbliebene Europapokal-Teilnehmer aus Deutschland.

Ajax Amsterdam - Schalke 04 2:0 (1:0)

1:0 Klaassen (23., Elfmeter)

2:0 Klaassen (52.)

Amsterdam: Onana - Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven (46. de Ligt) - Ziyech, van de Beek (88. de Jong), Klaassen - Kluivert (74. Neres), Traoré, Younes

Schalke: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Aogo - Goretzka, Bentaleb - Schöpf (71. Huntelaar), Meyer (59. Stambouli), Caligiuri (83. Konoplyanka) - Burgstaller

Schiedsrichter: Sergej Karasew (Russland)

Zuschauer: 50.000

Gelbe Karten: Klaassen, Neres - Kehrer, Stambouli