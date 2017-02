Schalkes Risikospiel bei Paok Ein fauler Kompromiss

Ein gelber Stern aus 16 Strahlen auf rotem Grund. Eigentlich eine eher unscheinbare Flagge. Und doch war sie beim Playoff-Spiel in der Champions League 2013 Auslöser für den Einsatz einer Polizeihundertschaft mit Pfefferspray und Schlagstöcken. Mitten im Fanblock des FC Schalke, der gegen Paok Saloniki antrat. Das Rückspiel fand ohne Zuschauer statt.

Die Fans des griechischen Vertreters sollen sich damals von der Fahne provoziert gefühlt haben. Sie zeigte den Stern von Vergina - und damit die frühere und von Griechenland nicht offiziell anerkannte Flagge Mazedoniens, die 1995 nach Protesten der Griechen durch eine achtstrahlige Sonne ersetzt worden war. S04-Anhänger behaupteten, die Flagge sollte lediglich die Verbundenheit einer Schalker Ultragruppe mit dem befreundeten mazedonischen Klub Vardar Skopje zeigen.

Dreieinhalb Jahre später sorgt der Vorfall von damals wieder für Aufsehen: Schalke trifft erneut auf Paok (21.05 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Vor dem Hinspiel in der Zwischenrunde der Europa League fürchten die Fans des FC Schalke Ausschreitungen - und werfen dem gegnerischen Klub Rassismus vor.

In einem offenen Brief an die Uefa äußert der Schalker Fanklub "Emspower Rheine" Entsetzen. Darin heißt es, Anhängern mit mazedonischer Staatsangehörigkeit solle "nur aufgrund ihrer Herkunft" der Zutritt zum Toumba-Stadion in Saloniki verwehrt werden. Das Tragen von Fanutensilien von Vardar Skopje sei untersagt. Man sei schockiert über die Vorgehensweise von Paok, hieß es auf der Homepage des Schalker Fanklubs.

Was sagen die Beteiligten?

Unklar ist, ob die Griechen tatsächlich mazedonische Fans vom Spiel ausschließen werden. Die Uefa teilte dem SPIEGEL mit, Paok habe versichert, es würde in diese Richtung keine spezifischen Kontrollen geben. Ein Sprecher des griechischen Erstligisten wollte das Vorgehen gegenüber dem SPIEGEL nicht weiter kommentieren. Er sagte jedoch, alle Sicherheitsbestimmungen seien im "gemeinschaftlichen Einverständnis zwischen der Uefa und dem FC Schalke vereinbart worden".

Schalke widerspricht dieser Darstellung vehement. Alle Seiten befürchten zwar, dass bereits die kleinste Provokation eine Eskalation herbeiführen könnte. Dennoch sei solch eine Entscheidung - der angebliche Ausschluss mazedonischer Fans - nicht im gemeinsamen Einvernehmen getroffen, sondern von Paok festgesetzt worden, teilte ein Schalker Klubsprecher dem SPIEGEL mit.

Schalkes Fanklub "Emspower Rheine" erinnert an das Leitbild der Uefa, in dem gegenseitiger Respekt eingefordert wird. Die Gruppe erwähnt auch das Spiel im Jahr 2013, als die Polizei eine verheerende Bilanz von 89 Verletzten veröffentlichte. Solche Bilder sollen sich nicht wiederholen. "Auch uns haben die Ereignisse sehr betroffen und nachdenklich gemacht", sagte Gelsenkirchens Polizeipräsidentin Anne Heselhaus-Schröer. Die Partie ist als Hochrisikospiel eingestuft.

Schalke und die Polizei setzen auf ein abgestimmtes Konzept. "Unser gemeinsames Ziel ist es, die Sicherheit für alle Zuschauer bestmöglich zu gewährleisten", sagte Schalkes Vorstand Peter Peters: "Von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Wir zeigen Rassismus die Rote Karte und setzen uns aktiv für Toleranz und Fairness ein." In Saloniki sind zahlreiche Maßnahmen wie ein Infopoint, eine Hotline oder Hinweise über soziale Netzwerke geplant.

Wie läuft's sportlich?

Auch aus sportlicher Sicht ist die Partie für Schalke wichtig. Trotz einer ansprechenden Leistung am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC (2:0) hängt Königsblau im Mittelmaß der Bundesliga fest. Mit einem enttäuschenden elften Platz und erst 25 Punkten droht der Verein die internationalen Plätze zu verpassen.

Besser lief es für die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl allerdings in der Europa League: Mit 15 Punkten in der Gruppenphase gelang dem Team der Sprung in die K.-o.-Phase souverän. Sollte sich die Erfolgsserie in diesem Wettbewerb fortsetzen, könnte die Saison sogar noch gerettet werden: Der Gewinner der Europa League erhält einen Startplatz für die Champions League. Mit Konkurrenten wie Tottenham Hotspur, Manchester United oder AS Rom ist diese Hintertür nach Europa allerdings noch ziemlich weit entfernt.

Vorher wartet ohnehin Paok, in Griechenland Dritter. Das Team gewann neun von elf Pflichtspielen im Jahr 2017, hat nur eins verloren. Sportlich ist die Aufgabe reizvoll. Jetzt muss sie nur noch fair bleiben.