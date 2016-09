Europa League Schalke 04 gewinnt klar gegen Salzburg

Schalke 04 hat im zweiten Spiel der diesjährigen Europa-League-Saison seinen zweiten Sieg eingefahren. Gegen RB Salzburg gewann die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl 3:1 (1:0). Leon Goretzka (15. Minute) sowie ein Eigentor von RB durch Duje Caleta-Car (47.) und Benedikt Höwedes (58.) trafen für Schalke, Salzburgs Jonatan Soriano (72.) besorgte den Endstand.

Bei Schalke waren im Vergleich zur 1:2-Niederlage in der Liga gegen Hoffenheim gleich vier neue Spieler in die Startelf gerutscht: Der Brasilianer Naldo und Sead Kolasinac wurden in der Defensive aufgeboten, Alessandro Schöpf und Max Meyer sollten für Impulse in der Vorwärtsbewegung sorgen. Linksverteidiger Kolasinac war es dann auch, der maßgeblich am Schalker Führungstreffer beteiligt war. Sein Querpass in den Strafraum erreichte Leon Goretzka. Nachdem Salzburgs Schlussmann Alexander Walke dessen ersten Versuch noch parieren konnte, war er gegen den anschließenden Kopfball-Abstauber machtlos (15.).

Bei ihrer zweiten hochkarätigen Chance der Begegnung zeigte sich S04 jedoch weniger effizient. Johannes Geis hatte mit einem Anspiel aus der eigenen Hälfte den gestarteten Schöpf in Szene gesetzt. Der österreichische Nationalspieler scheiterte allerdings aus halblinker Position an Walke (26.).

S04 dominierte schwache Gäste

Nach dem Seitenwechsel blieb Schalke das spielbestimmende Team. Der Gast aus Salzburg, zuletzt immerhin dreimal in Folge österreichischer Meister, konnte kaum eigene Torgelegenheiten kreieren. Stattdessen sorgte RB rasch für die Vorentscheidung, indem Innenverteidiger Duje Caleta-Car eine Flanke von Höwedes ins eigene Tor abfälschte (47.).

In der Folge gelang es Schalke, das Ergebnis weiter auszubauen. Aus dem Gewühl heraus bugsierte Nationalverteidiger Höwedes den Ball im Liegen über die Torlinie (58.). Zuvor hatte Naldo den Eckball des auffälligen Geis an die Unterkante der Latte geköpft, der Torschiedsrichter übersah, dass dieser Versuch bereits in vollem Umfang hinter der Linie gewesen war.

Weil Schöpf nach toller Vorarbeit von Kolasinac eine weitere gute Einschussmöglichkeit fahrlässig vergab (65.) und dafür Soriano auf der Gegenseite nach einer ungenügenden Kopfballabwehr von Matija Nastasic den Anschlusstreffer erzielte (72.), stand es am Ende 3:1. Mit nun sechs Punkten aus zwei Partien liegt Schalke aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Platz zwei der Gruppe I hinter Krasnodar. Dank des klaren Erfolgs hält auch eine weitere Serie von S04: In 14 Gruppenspielen der Europa League konnte Schalke noch nie besiegt werden.

Schalke 04 - RB Salzburg 3:1 (1:0)

1:0 Goretzka (15.)

2:0 Caleta-Car (47., Eigentor)

3:0 Naldo (58.)

3:1 Soriano (72.)

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Kolasinac (80. Baba) - Geis, Bentaleb - Schöpf, Goretzka (67. Konopljanka), Meyer (89. Stambouli) - Embolo

Salzburg: Walke - Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer - Laimer (65. Radosevic), Upamecano - Wanderson (89. Rzatkowski), Berisha, Lazaro (65. Minamino) - Soriano

Schiedsrichter: Serdar Güzübüyük (Niederlande)

Zuschauer: 48.374

Gelbe Karten: - Laimer, Upamecano, Caleta-Car, Soriano (2)