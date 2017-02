Europa League Schalke müht sich in die nächste Runde

Der FC Schalke 04 hat sich für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert. Nach dem deutlichen 3:0-Erfolg im Hinspiel reichte dem Bundesliga-Zehnten im zweiten Aufeinandertreffen ein 1:1 (1:1) zum Weiterkommen. Vor heimischem Publikum erzielte Alessandro Schöpf (23. Minute) das einzige Schalker Tor, für den Gast aus Griechenland traf Matija Nastasic per Eigentor (25.). Es war das erste Remis in der laufenden Europa-League-Saison, sechs der vorangegangenen sieben Partien hatte der Uefa-Cup-Sieger von 1997 zuvor gewonnen.

Trainer Markus Weinzierl machte seine Ankündigung von vor der Partie wahr, einige Stammkräfte zu schonen. Mit Nastasic, Johannes Geis, Max Meyer, Eric Maxim Choupo-Moting und Klaas-Jan Huntelaar in der Startelf begann Schalke dennoch schwungvoll und versuchte, schnell die Initiative zu übernehmen. Doch Paok stand defensiv sicher und erarbeitete sich zusehends mehr Spielanteile. Der Dritte der griechischen Super League kam folgerichtig durch Efthimios Koulouris zur ersten Chance der Partie, die Volleyabnahme des 20 Jahre alten Mittelstürmers landete jedoch am Außennetz (17.).

3 - Schalke hat nun in allen 3 Wettbewerben der laufenden Saison ein Eigentor erzielt. Unglücklich. #S04PAOK — OptaFranz (@OptaFranz) 22. Februar 2017

Kurz darauf wurden auch die Gelsenkirchener erstmals gefährlich: Im Anschluss an eine unplatzierte Torannäherung per Kopf aus zentraler Position von Naldo (21.) war es Schöpf, der die Schalker Führung erzielte. Choupo-Moting hatte nach präzisem Zuspiel von Nabil Bentaleb in den Lauf des Österreichers abgelegt, der anschließend zu seinem ersten Europapokaltreffer einschieben konnte. Auf der Gegenseite grätschte Nastasic allerdings wenig später unter Bedrängnis eine Hereingabe von Ioannis Mystakidis vorbei an Ralf Fährmann ins eigene Tor. Weil ein Distanzschuss von Bentaleb kurz vor der Pause sein Ziel knapp verfehlte (44.), ging es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel verlegten sich die Gastgeber darauf, das Ergebnis zu verwalten. Schalke ließ über weite Strecken die nötige Laufbereitschaft und Kreativität im Angriffsspiel vermissen, zur nächsten vielversprechenden Torraumszene kam es so erst in der Schlussphase: Paoks Pedro Henrique (69.) und Yevhen Schachow (76.) versuchten es mit zwei erfolglosen Fernschüssen. Kurz vor dem Abpfiff wurde ein Abstauber des eingewechselten Thilo Kehrer vor der Torlinie der Griechen geklärt (85.). Auch bei einer Doppelchance von Kehrer an die Querlatte und Benedikt Höwedes im Nachsetzen (90.+5) fehlte S04 das Glück im Abschluss, sodass es beim 1:1 blieb.

Vor dem Bundesligaspiel am Sonntag gegen Hoffenheim (17.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) muss Schalke um einen Einsatz von Naldo bangen. Der brasilianische Verteidiger zog sich bei einer Klärungsaktion eine Leistenverletzung zu und musste durch Winterzugang Holger Badstuber ersetzt werden.

FC Schalke 04 - Paok Saloniki 1:1 (1:1)

1:0 Schöpf (23.)

1:1 Nastasic (25., ET)

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo (72. Badstuber), Nastasic - Schöpf, Meyer, Geis, Bentaleb (84. Kehrer), Kolasinac - Choupo-Moting (56. Goretzka), Huntelaar.

Saloniki: Gylokos - Kitsiou, Malezas, Crespo, Pouggouras - Cimirot, Schachow - Warda (68. Biseswar) - Djalma Campos (78. Pelkas), Koulouris, Mystakidis (62. Pedro Henrique).

Schiedsrichter: Luca Banti (Italien)

Zuschauer: 40.000

Gelbe Karten: Geis, Goretzka, Huntelaar - Pedro Henrique, Biseswar