Europa-League-Gruppenphase: Schalke trifft auf Salzburg, Mainz auf Anderlecht

In der diesjährigen Gruppenphase der Europa League stehen die Bundesligisten Schalke 04 und Mainz 05 vor durchaus anspruchsvollen Aufgaben. Der Vorjahresfünfte aus Schalke hat dabei das schwerere Los erwischt: Die Mannschaft von Neu-Trainer Markus Weinzierl trifft in der Gruppe I auf den österreichischen Meister RB Salzburg, den russischen Vertreter FK Krasnodar und OGC Nizza, bei dem neuerdings auch der bundesligaerfahrene Coach Lucien Favre und Innenverteidiger Dante aktiv sind. Salzburg scheiterte zuletzt auch im neunten Anlauf an der Qualifikation für die Champions League, in diesem Jahr hatte sich Dinamo Zagreb in der Verlängerung gegen sie durchgesetzt.

Der FSV Mainz muss sich in der Gruppe C mit dem belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht, dem AS Saint-Étienne aus Frankreich und dem SC Qäbälä aus Aserbaidschan messen.

Als einer der Top-Favoriten auf den Gewinn der Europa League wird Manchester United gehandelt. Dem Team um Superstar Zlatan Ibrahimovic loste die "Glücksfee" Patrik Andersson in Monaco Fenerbahce Istanbul, Feyenoord Rotterdam und den FK Sorja Luhansk aus der Ukraine als Gruppengegner zu.

Die Gruppen im Überblick: