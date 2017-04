Europa League Schalke verpasst das Halbfinale trotz furioser Aufholjagd

Der Traum, im 20. Jubiläumsjahr des Uefa-Cup-Siegs von Mailand einen weiteren internationalen Triumph feiern zu können, ist beendet: Der FC Schalke 04 hat nach einem 3:2 n.V. (2:0, 0:0) gegen Ajax Amsterdam das Halbfinale der Europa League verpasst. Leon Goretzka (53. Minute), Guido Burgstaller (56.) und Daniel Caligiuri (101.) hatten die aktuelle Generation der "Eurofighter" zunächst nach einer spektakulären Aufholjagd jubeln lassen. Nick Viergever (111.) und Amin Younes (120.) sorgten schließlich aber für die nächste Wende. Ajax Amsterdam gelang als erstem niederländischen Team der Sprung ins EL-Halbfinale.

Schalke-Trainer Markus Weinzierl musste auf der rechten Defensivseite umstellen: Thilo Kehrer fehlte gelbgesperrt, Coke ist in der Europa League nicht spielberechtigt. Sascha Riether kam deshalb gegen Ajax zu seinem erst sechsten Saisoneinsatz. Auch die zuletzt angeschlagenen Benedikt Höwedes und Sead Kolasinac rückten wieder in die Schalker Startelf, die Weinzierl im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Darmstadt auf insgesamt sechs Positionen verändert hatte.

"Wir haben 90 Minuten Zeit, um das Ding noch zu drehen", sagte Weinzierl vor der Partie. Sein Team wirkte in der Anfangsphase allerdings weniger geduldig: Schon nach 40 Sekunden hatte Goretzka die erste Großchance zur Führung, drückte eine Hereingabe von Sead Kolasinac aber am Tor vorbei. Noch knapper scheiterte Maximilian Meyer in der zweiten Minute, sein Flachschuss von der Strafraumgrenze traf nur den rechten Pfosten.

Amsterdam wird besser, wenige Chancen in Hälfte eins

Diese erste Druckphase der Gelsenkirchener überstand Ajax schadlos und fand anschließend deutlich besser in die Partie. Der Tabellenzweite der niederländischen Eredivisie hatte die größeren Spielanteile, weitere zwingende Einschussgelegenheiten erarbeitete sich vor der Pause aber keines der beiden Teams.

Amsterdams Hakim Ziyech prüfte immerhin mit einem Freistoß Schalke-Keeper Ralf Fährmann (13.), Außenverteidiger Nick Viergever setzte zu einem verunglückten Fallrückzieher an (24.), dazu wurde ein Abseitstreffer von Betrand Traoré zu Recht zurückgepfiffen (32.). Schalke spekulierte auf Umschaltsituationen, schloss seine wenigen Angriffe aber nicht präzise genug ab. Goretzka (15./19.) und Meyer (35.) zielten jeweils deutlich zu hoch.

Auch nach Wiederbeginn kontrollierte Ajax zunächst das Geschehen, ehe Schalke sich mit einem Doppelschlag spektakulär zurückmeldete: Zunächst traf Goretzka nach einem Doppelpass mit Guido Burgstaller aus halbrechter Position (53.) zur Schalker Führung, kurz darauf schloss der Österreicher selbst ab. Burgstaller verwertete eine Kolasinac-Hereingabe zum 2:0 (56.), Höwedes hatte den Ball zuvor gut durchgelassen.

Schalke ab der 80. Minute in Überzahl

Dem Bundesligisten gelang es nach diesen beiden Treffern endlich, die Gäste unter Druck zu setzen. Die nächste Chance auf den dritten Treffer entschärfte aber Ajax-Keeper André Onana, der eine Hereingabe von Daniel Caligiuri aufmerksam abfing (79.). Schalke agierte die letzten zehn Minuten sogar in Überzahl, Joël Veltman sah in der 80. Minute Gelb-Rot. Ein weiterer Treffer gelang in der regulären Spielzeit aber nicht mehr, Höwedes verpasste in der Nachspielzeit knapp das mögliche dritte Tor (90.+4). Das Duell ging in die Verlängerung.

Dort hatte weiter der FC Schalke 04 die besseren Möglichkeiten. Meyer agierte in der 99. Minute zu unentschlossen, der eingewechselte Johannes Geis setzte einen Schuss aufs Tornetz. In der 101. Minute köpfte Daniel Caligiuri Schalke 04 zunächst zum umjubelten 3:0 ein. Zu diesem Zeitpunkt stand der FC Schalke im Halbfinale.

Wiederum zehn Minuten später setzte aber Ajax den entscheidenden Treffer des Abends: Nick Viergever überwand mit viel Glück Ralf Fährmann, Matija Nastasic hatte den Ajax-Spieler am eigenen Fünf-Meter-Raum angeschossen, der Ball sprang von Viergevers Fuß ins Netz (111.). Amin Younes besiegelte das Schalker Aus schließlich in der 120. Minute.

Schalke 04 - Ajax Amsterdam 3:2 n.V. (2:0, 0:0)

1:0 Goretzka (53.)

2:0 Burgstaller (56.)

3:0 Caligiuri (101.)

3:1 Viergever (111.)

3:2 Younes (120.)

Schalke: Fährmann - Riether (112. Avdijaj), Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Bentaleb, Stambouli (54. Huntelaar) - Caligiuri, Goretzka (84. Geis), Meyer - Burgstaller

Ajax: Onana - Veltman, Sanchez, de Ligt, Viergever - Ziyech, Schöne (74. Van de Beek), Klaassen - Kluivert (61. Dolberg), Traoré (82. Tete), Younes

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

Gelbe Karten: Burgstaller, Kolasinac, Nastasic - Viergever, Ziyech

Gelb-Rote Karte: Veltman (80.)