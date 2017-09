Auswärtsspiel beim FC Arsenal Köln-Fans sorgen für verspäteten Anpfiff

Chaos in London: Der Anpfiff des Europa-League-Spiels zwischen dem FC Arsenal und dem 1. FC Köln ist aus Sicherheitsgründen um mindestens eine Stunde verschoben worden. Das gaben die Verantwortlichen des Klubs aus der Premier League 45 Minuten vor dem eigentlich geplanten Anstoß um 21.05 Uhr bekannt.

Aus FC-Kreisen hieß es, Arsenal habe die Warnungen des Bundesligisten vor den knapp 15.000 Fans aus Köln nicht ernst genommen. So kam es vor dem Stadion zu Tumulten. Die Londoner hatten nur 2900 Tickets zur Verfügung gestellt, zahlreiche Anhänger hatten allerdings auf dem Schwarzmarkt Karten gekauft. Diese wurden von Ordnern abgewiesen, im neutralen Bereich wurde allen Zuschauern in FC-Trikots zunächst der Einlass verweigert. Die Gäste-Fans sollen dann ihrerseits Arsenal-Anhänger am geordneten Gang ins Stadion gehindert haben.

Im weiteren Verlauf des Abends haben die Ordner ihre Vorgehensweise dann jedoch geändert und doch mehr als die eigentlich kalkulierten 2900 Fans hineingelassen haben - wie dieser Tweet aus dem Heim-Bereich des Stadions zeigt:

Außerdem sollen unbestätigten Angaben zufolge 30 bis 50 Kölner Fans einen Blocksturm versucht haben, konnten aber aufgehalten und anschließend vorübergehend festgenommen werden. Die Verantwortlichen hatten daraufhin alle Eingänge geschlossen und so kam es zu den großen Menschenansammlungen vor dem Stadion. Auch um eine Panik zu vermeiden, wurde der Anpfiff verschoben.

Seit dem Mittag waren Tausende Fans der Kölner lautstark und zunächst friedlich durch die Straßen Londons gezogen und hatten sich auf das erste Europapokalspiel ihres Vereins seit 25 Jahren vorbereitet.