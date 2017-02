Europa League Stindl schießt Gladbach ins Achtelfinale

Borussia Mönchengladbach steht im Achtelfinale der Europa League. Durch einen 4:2 (1:2)-Erfolg in Florenz holte das Team von Dieter Hecking nicht nur die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel auf. Die Fiorentina sah nach einer frühen Zwei-Tore-Führung durch Nikola Kalinic (15. Minute) und Borja Valero (28.) auch im Rückspiel bereits wie der sichere Sieger aus. Ein überragender Lars Stindl (43., Foulelfmeter/47./55.) und Andreas Christensen (60.) sorgten aber in nur 17 Spielminuten für ein spektakuläres Comeback.

Mönchengladbachs Trainer Hecking hatte nach der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig auf beiden Außenpositionen umgestellt: Jonas Hofmann und Patrick Herrmann durften diesmal von Beginn an mitwirken. Im Wissen, für den Achtelfinaleinzug mindestens zwei eigene Treffer erzielen zu müssen, bemühten sich die Gladbacher auch sofort, den Gegner tief in seiner Hälfte unter Druck zu setzen.

Der Lohn waren gute Chancen in der Anfangsphase: Thorgan Hazard setzte Oscar Wendt ein, dessen Hereingabe verpasste im Zentrum Stindl knapp (4.). Nach einer weiteren Wendt-Flanke köpfte Jannik Vestergaard den Ball noch leicht bedrängt an den Innenpfosten, von dort sprang er in die Arme des Fiorentina-Schlussmanns Ciprian Tatarusanu (7.).

Wie schon im Hinspiel ging die Borussia fahrlässig mit den eigenen Gelegenheiten um. Und wie schon im Hinspiel erzielte Florenz mit seiner ersten Möglichkeit die Führung. Mahmoud Dahoud verlor im Mittelfeld den entscheidenden Zweikampf, Federico Bernardeschi zog los und bediente Kalinic perfekt, der ohne große Probleme abschloss (15.). Für den Kroaten war es bereits der fünfte Treffer im laufenden Wettbewerb.

Die Gastgeber agierten nach dem Führungstor mit deutlich mehr Selbstvertrauen, waren in dieser Phase oft einen Schritt schneller als die Borussia, so auch bei einer Doppelchance für Federico Chiesa und Bernadeschi (23.). Ein krasser Aussetzer von Vestergaard bescherte Florenz nach nicht einmal einer halben Stunde das 2:0. Der Gladbacher Abwehrspieler schlug als letzter Mann über den Ball, Valero nahm dankend an (28.).

Drei Tore fehlten Mönchengladbach zu diesem Zeitpunkt zum Weiterkommen. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Hazard (27.) suchten die Borussen aber weiter ihre Chancen - und wurden noch vor der Pause belohnt. In einer unübersichtlichen Szene kam Herrmann im Fiorentina-Strafraum zu Fall, den anschließenden Elfmeter verwandelte Stindl (43.). Nur 72 Sekunden nach Wiederbeginn war Stindl erneut zur Stelle: Nach einer Ecke von der rechten Seite scheiterte der für Hazard eingewechselte Josip Drmic zunächst noch an Torwart Tatarusanu, Stindl drückte den Abpraller aber zum 2:2-Ausgleich ins Netz (47.).

Auch der dritte Gladbacher Treffer fiel nach einer Standardsituation: Hofmann legte einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld quer zu Stindl, der mit einem präzisen Rechtsschuss seinen dritten Treffer erzielte (55.). Weitere fünf Minuten später köpfte Christensen sogar zum 2:4 ein. Erneut war ein ruhender Ball der Ausgangspunkt, Hofmann hatte nach einer kurz ausgeführten Ecke geflankt.

Die größte Chance der Fiorentina vergab im zweiten Durchgang Kalinic, dessen Freistoß Yann Sommer noch an die Latte lenken konnte (67.). Auch die beiden Distanzversuche von Josip Ilicic (81./82.) änderten nichts mehr am Endresultat.

AC Florenz - Borussia Mönchengladbach 2:4 (2:1)

1:0 Kalinic (15.)

2:0 Valero (28.)

2:1 Stindl (43., Foulelfmeter)

2:2 Stindl (47.)

2:3 Stindl (55.)

2:4 Christensen (60.)

Florenz: Tatarusanu - Sanchez, Rodriguez, Astori - Chiesa, Badelj (64. Babacar), Vecino, Olivera - Valero, Bernardeschi (64., Ilicic) - Kalinic

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud (80. Strobl) - Herrmann, Hofmann (73. Johnson) - Hazard (27. Drmic), Stindl

Schiedsrichter: Artur Soares Dias (Portugal)

Gelbe Karten: Vecino, Olivera - Kramer, Stindl

Zuschauer: 16.000