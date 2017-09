Europa League Arsenals B-Team dominiert die Kölner Gruppe

Bate Baryssau - FC Arsenal 2:4 (1:3)

Dem FC Arsenal hat erneut eine B-Elf gereicht, um in der Europa League einen ungefährdeten Sieg einzufahren. Bate Baryssau verlor zu Hause deutlich 2:4 (1:3) gegen die Londoner. Wie schon im ersten Gruppenspiel gegen Köln standen Stars wie Alexandre Lacazette, Granit Xhaka, Alexis Sánchez, Petr Cech oder Mesut Özil nicht einmal im Kader.

Trotzdem war Arsenal überlegen: Theo Walcott brachte die Gunners schnell mit einem Doppelpack in Führung (9. Minute, 22.), Rob Holding erhöhte auf 0:3 (25.). Mirko Ivanic sorgte zwar kurz darauf für den Anschlusstreffer (28.). Doch direkt nach Wiederanpfiff stellte Olivier Giroud per Elfmeter den alten Abstand her (49.). Mikhail Gordeychuk konnte nur noch auf 2:4 verkürzen (67.). Arsenal führt die Gruppe H nun vor Belgrad und Baryssau an. Köln liegt mit null Punkten auf dem letzten Platz.

1. FC Köln - Roter Stern Belgrad 0:1 (0:1)

FC Astana - Slavia Prag 1:1 (1:1)

FC Lugano - FCSB Bukarest 1:2 (1:0)

Viktoria Pilsen - Hapoel Beer Sheva 3:1 (1:0)

RB Salzburg - Olympique Marseille 1:0 (0:0)

Konyaspor - Vitoria Guimaraes 2:1 (1:0)

Athletic Bilbao - Sorja Luhansk 0:1 (0:1)

Östersunds FK - Hertha BSC 1:0 (1:0)

Lazio Rom - Zulte Waregem 2:0 (1:0)

OGC Nizza - Vitesse Arnheim 3:0 (2:0)

Zenit St. Petersburg - Real Sociedad 3:1 (2:1)

Rosenborg Trondheim - Vardar Skopje 3:1 (1:0)