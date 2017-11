Niederlage in Braga Hoffenheim in der Europa League gescheitert

Die TSG Hoffenheim hat ihr Auswärtsspiel bei Sporting Braga 1:3 (0:1) verloren und keine Chance mehr auf die Zwischenrunde der Europa League. Der Gastgeber ging bereits nach 44 Sekunden durch Marcelo Goiano (1. Minute) in Führung. Danach verteidigten die Portugiesen lange Zeit gut, bis Mark Uth in der 69.Minute der Ausgleich gelang. Hoffenheim spielte auf Sieg - diesen sicherte sich jedoch Braga durch zwei späte Treffer von Fransérgio (81., 90.+3).

Nur 44 Sekunden dauerte es, bis sich Hoffenheim das erste mal überrumpeln ließ: Joao Texeira spielte den Ball von der Grundlinie in den Strafraum, wo ihn Marcelo Goiano im Gemenge erreichte und das 1:0 erzielte. Eine knappe Viertelstunde schien die TSG unter Schock. Dem Team gelang vorn wenig und die Defensive wackelte. Braga kam durch Paulinho (5.) und João Teixeira (10.) direkt zu weiteren guten Chancen. Danach verteidigten die Portugiesen die Führung bis zur Pause.

Zur Halbzeit blieb Harvard Nordtveit mit einer Verletzung in der Kabine. Trainer Julian Nagelsmann brachte für die zweite Hälfte den deutlich offensiveren Serge Gnabry (46.). Er war es auch, der nach einer Druckphase der Gastgeber die erste gute Chance für Hoffenheim im zweiten Durchgang hatte. Ein kurzes Durcheinander nach einer Ecke brachte Gnabry fünf Meter vor dem Tor in beste Position zum Abschluss. Der Angreifer verzog jedoch kläglich (53.).

Gnabry und Mark Uth sorgten auch in der Folge immer wieder für gefährliche Aktionen. Ein kleiner Patzer von Matheus, der einen Uth-Schuss fasst ins Tor fallen ließ, sorgte bei den Portugiesen für einen ersten Schreck (69). In der 74. Minute machte Uth es besser: Nach einem Demirbay-Freistoß kam der frei zum Schuss und traf zum Ausgleich. Doch gute zehn Minuten später schlug Braga noch mal zurück: Fransérgio brachte die Gastgeber erneut in Führung (81.) und legte in der Nachspielzeit auch noch das 3:1 nach (90.+3). Adam Szalai flog noch wegen einer Unsportlichkeit mit Rot vom Feld (90.+7).

Sporting Braga - TSG 1899 Hoffenheim 3:1 (1:0)

1:0 Marcelo Gaiano (1.)

1:1 Uth (69.)

2:1 Fransérgio (81.)

3:1 Fransérgio (90.+3)

Braga: Matheus - Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raul Silva, Jefferson - Danilo - Fransergio, Vukcevic - Ricardo Esgaio, Paulinho (71. Dyego Sousa), Joao Texeira (77. Fabio Martins)

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Nordtveit (46. Gnabry) - Zuber (66. Szalai), Grillitsch, Schulz - Demirbay, Geiger (52. Uth) - Kramaric, Amiri

Gelbe Karten: Joao Texeira, Ricardo Esgaio / Demirbay, Grillitsch, Szalai, Uth

Rote Karte: Szalai

Schiedsrichter: Andre Marriner (England)

Zuschauer: 17.000