Europa League Hoffenheim verspielt die nächste Führung

Die TSG Hoffenheim hat auch das vierte Europokalspiel der Vereinsgeschichte verloren. Bei Ludogorez Rasgrad verspielte das Team von Trainer Julian Nagelsmann wie schon gegen Sporting Braga erneut eine Führung und unterlag wieder 1:2 (1:0). Pavel Kaderabek erzielte das Tor für die Hoffenheimer (2. Minute), Svetoslav Dyakov und Jody Lukoki drehten das Spiel für den bulgarischen Serienmeister (46./72.). Damit haben in dieser Woche alle sechs Bundesligisten im Europapokal verloren.

Hoffenheim und Ludogorez zeigten einen Blitzstart - die TSG, in der ersten und Rasgrad in der zweiten Hälfte. In der zweiten Minute traf Kaderabek nach Vorarbeit von Mark Uth zur Führung für die TSG. Es war das schnellste Europa-League-Tor einer deutschen Mannschaft seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 2009. In der ersten Minute der zweiten Hälfte traf Svetoslav Dyakov durch einen Distanzschuss.

DPA Auswärtsblock der 70 mitgereisten Hoffenheim-Fans

Der Ausgleich war verdient. In der ersten Hälfte war Hoffenheim nach dem Tor nur noch zu einer weiteren guten Chance gekommen: Den Pass von Uth fing Rasgrads Cosmin Moti am zweiten Pfosten im letzten Moment vor Andreij Kramaric ab (15.). Ludogorez hingegen hatte mehr Abschlüsse als die Gäste und phasenweise deutlich mehr Ballbesitz. Anicet hatte die größte Chance für Ludogorez, als er aus etwa sieben Metern aus zentraler Position deutlich neben das Tor schoss (19.).

Lukas Rupp hatte gleich zweimal die Möglichkeit, Hoffenheim wieder in Führung zu bringen. Erst schoss er Jorge Broun direkt in die Arme (48.), dann parierte der Ludogorez-Torwart Rupps Direktabnahme mit einem starken Reflex (67.). TSG-Keeper Oliver Baumann hingegen war wenig später chancenlos, als sich Lukokis leicht abgefälschter Schuss genau in den oberen rechten Winkel drehte (72.).

Durch die zweite Niederlage im zweiten Spiel steht Hoffenheim weiter punktlos auf dem letzten Platz der Tabelle. Sporting Braga (vier Punkte) führt die Gruppe C vor dem punktgleichen Rasgrad (beide vier Punkte) und Basaksehir Istanbul (ein Punkt) an.

Ludogorez Rasgrad - TSG Hoffenheim 2:1 (0:1)

0:1 Kaderabek (2.)

1:1 Dyakov (46.)

2:1 Lukoki (72.)

Rasgrad: Broun - Cicinho, Plastun, Moti, Natanael - Campanharo (80. Goralski), Djakow, Anicet - Lukoki, Marcelinho, Wanderson (87. Keseru)

Hoffenheim: Baumann - Posch, Nordtveit, Zuber (56. Geiger)- Kaderabek (56. Ochs), Rupp, Vogt, Polanski, Schulz - Kramaric, Uth (74. Passlack)

Schiedsrichter: Raczkowski (Polen)

Gelbe Karten: Polanski, Uth, Ochs, Kramaric- Natanael, Lukoki

Zuschauer: 8000