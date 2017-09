Das Kölner Europacup-Comeback hat ein Nachspiel: Nach den chaotischen Szenen rund um das Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Arsenal in London hat die Uefa Ermittlungen in insgesamt fünf Punkten gegen beide Klubs eingeleitet. Trotz eines Kontingents von 2.900 Karten sollen etwa 20.000 Kölner zum Auswärtsspiel gereist sein, was in und um das Stadion zu einigen Unruhen führte.

Gegen die Kölner wurden dabei gleich vier Disziplinarverfahren eröffnet. Die Vorwürfe lauten: Fanausschreitungen, das Zünden von Feuerwerkskörpern im Stadion, das Werfen von Gegenständen und Sachbeschädigung. Dem Gastgeber wird vorgeworfen, die Treppen im Gästeblock blockiert zu haben. Am 21. September wird der europäische Verband über die Vorwürfe urteilen.