Europa League Manchester United erreicht K.o-Runde

Tore von Henrikh Mkhitaryan und Zlatan Ibrahimovic haben Manchester United zum Einzug in die K.o.-Phase der Europa League verholfen. Der englische Rekordmeister gewann in Odessa beim ukrainischen Klub Zorya Luhansk 2:0 (0:0). Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der inzwischen wieder mit der ersten Mannschaft von United trainiert, ist für die Europa League nicht spielberechtigt. Der ehemalige Dortmunder Mkhitaryan erzielte kurz nach der Pause nach einem Solo sein erstes Tor für United.

Das Spiel war wegen der frostigen Temperaturen in der Ukraine gefährdet und konnte erst nach speziellen Heizmaßnahmen für den gefrorenen Rasen ausgetragen werden. In der Tabelle der Gruppe A belegt die Elf von Trainer José Mourinho den zweiten Platz hinter Fenerbahce, das in Rotterdam bei Feyenoord durch ein Tor von Moussa Sow 1:0 gewann.

Ohne den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger hat AS Rom bei Astra Giurgiu in Rumänien 0:0 gespielt. Die Roma stand allerdings schon vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger fest. Den zweiten Platz sicherte sich Astra, weil Austria Wien mit dem deutschen Trainer Thorsten Fink zeitgleich bei Viktoria Plzen verlor.

In Gruppe K ist dem israelischen Außenseiter Hapoel Beer Sheva eine Überraschung gelungen: Beim Premier-League-Vertreter FC Southampton errang Hapoel ein 1:1 (0:0). Flügelstürmer Maor Bar Buzaglo erzielte in der 79. Minute aus 19 Metern die Führung. Der Ausgleich von Kapitän Virgil van Dijk in der Nachspielzeit (90.+1) kam für die Südengländer zu spät. Neben Gruppensieger Sparta Prag, das wegen eines Doppelpacks von Inters Éder (23./ 90.) zum Abschluss 1:2 in Mailand unterlag, zieht Hapoel als Zweiter in die Runde der letzten 32 Mannschaften ein.

In der packenden Gruppe L, in der alle vier Teams vor dem letzten Spieltag noch Chancen auf den Gruppensieg hatten, wurde von Osmanlispor FK aus Ankara gewonnen. Die Türken gewannen zu Hause gegen den Schweizer Zweitligisten FC Zürich. Zweiter wurde Villarreal, das zu Hause gegen Steaua Bukarest 2:1 gewann.

Das Spiel von Sassuolo gegen KRC Genk musste wegen Nebels im italienischen Reggio nell'Emilia abgesagt werden. Die Begegnung soll am Freitagmittag nachgeholt werden. Entscheidend fürs Weiterkommen in der Gruppe F ist das Spiel aber nicht mehr.