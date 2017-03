Ex-Bundesligaprofi Zhi Gin Lam Ein Ex-HSV-Talent in Hongkong

Die Bedingungen für hochklassigen Fußball sind in Hongkong nicht ideal. Extrem hohe Luftfeuchtigkeit, Punktspiele vor knapp 2.000 Zuschauern und manchmal auch fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dazu eine Liga mit nur elf Mannschaften, so dass die Saison durch vier Pokalwettbewerbe künstlich aufgebläht werden muss. Aber Zhi Gin Lam, 25, ehemals Profi beim Hamburger SV, ist glücklich. "Fußball ist in Hongkong noch nicht so populär, wie er sein könnte, aber er ist definitiv im Kommen und vor allem: Es macht wieder richtig Spaß", sagt Lam.

Seit vergangenem Sommer spielt Lam beim FC Kitchee, dem Meister der Saison 2014/2015. Der Hamburger, Sohn einer Deutschen und eines Hongkong-Chinesen, ist der erste und einzige deutsche Fußballprofi, der in Hongkong spielt. Für ihn war dieser Schritt alternativlos. "In Deutschland hatte ich den Spaß am Fußball total verloren, durch immer neue Enttäuschungen, durch den Druck von außen und die Verletzungen."

Lam sitzt in einem koreanischen Restaurant unweit des Trainingszentrums und der Fußballakademie des FC Kitchee und ist völlig entspannt. "Ich war einfach nicht mehr glücklich mit dem, was ich gemacht habe," sagt Lam, "deshalb habe ich mich entschlossen, einen Schnitt zu machen und komplett in eine andere Richtung zu gehen".

Erst hoch gelobt, dann steil abgestürzt

Lams Geschichte ist die eines jungen Fußballprofis, wie sie die Bundesliga hundertfach schreibt. Erst hoch gelobt, dann steil abgestürzt, mancher ist daran kaputt gegangen. "Heute bist du der Held, eine Woche später wirst du total fallen gelassen", so nennt das Lam, "ich hatte einfach keine Lust mehr, mein persönliches Glück davon abhängig zu machen".

Das erste Mal lief Lam am 23. September 2011 für die Profis des HSV auf. Der Klub hatte, wieder einmal, seinen Trainer gewechselt. Für Michael Oenning, der bereits ein Auge auf Lam geworfen hatte, übernahm Rodolfo Cardoso als Interimstrainer. Der Argentinier hatte bis dahin die U23 betreut und nahm den damals 20-Jährigen gleich mit nach oben. Nach seiner Premiere beim 2:1-Auswärtssieg in Stuttgart gab es für Lam "Lob von allen Seiten", die Medien waren begeistert, er galt fortan als eines der großen Talente.

Getty Images Zhi Gin Lam bei seiner Bundesliga-Premiere im September 2011

Doch Cardoso ging und andere kamen. Siebenmal wechselten während seines ersten Dreijahresvertrags die Trainer. "Mir hat einfach die Bezugsperson gefehlt", sagt er heute. Immer wenn er sich gerade wieder in den Vordergrund gespielt hatte, kam ein neuer Trainer mit neuer Philosophie, neuem taktischen Konzept, neuen Spielern. "Als junger Spieler, der aus den eigenen Reihen kommt, hast du es sowieso immer schwerer", sagt Lam, "aber so war es noch schwerer, sich zu entwickeln".

Lam jammert nicht, er sucht die Schuld auch nicht bei den Trainern. Dennoch wird am Beispiel Lam der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit deutlich, wenn es um die Nachwuchsarbeit geht. Die meisten Vereine sprechen gern davon, lieber ihre eigenen Stars auszubilden statt Millionen für Transfers auszugeben. Und in der Praxis? Lam hat mit Talenten wie Tunay Torun, Änis Ben-Hatira, Tolgay Arslan, Eric Maxim Choupo-Moting oder Heung-Min Son zusammen gespielt. Beim HSV konnte sich außer dem Koreaner, der mittlerweile bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht, niemand durchsetzen. "Die Trainer haben keine Zeit mehr", weiß Lam. "Und wenn du selbst ein Spiel nicht gut spielst, bist du sowieso sofort weg vom Fenster".

"Ich weiß nicht, ob ich heute sonst noch Fußball spielen würde"

Dann kamen die Verletzungen. Muskeln, Sehnen, Syndesmoseband. Lam hat in seiner noch jungen Karriere schon einiges hinter sich. "Bei jedem Ziehen im Oberschenkel horcht man in sich rein und will auf keinen Fall mit dem Training aussetzen", sagt er. Der Druck wächst und die Lust sinkt. "Und hast du erst mal keinen Spaß mehr, bewegst du dich nur noch in einer Abwärtsspirale aus Druck, Enttäuschung, Verletzungspech", sagt Lam.

Nach Hamburg kam Fürth. Zwei Jahre in der zweiten Liga, ohne dass sich neue Begeisterung bei Lam für seinen Sport breit machte. Sein Kontakt zum FC Kitchee entstand während eines Familienurlaubs 2015, als er auf Vermittlung dessen Trainingsgelände besichtigen konnte. Die Philosophie gefiel ihm: ein nachhaltiges Konzept, das auf konsequente Ausbildung des Nachwuchses und hohe technische Spielkultur Wert legt. Als Lam dann im vorigen Sommer fast schon mit dem Fußball abgeschlossen und sich auf sein Studium für Grafikdesign konzentriert hatte, kam das Angebot. "Ich weiß nicht, ob ich heute sonst noch Fußball spielen würde", sagt er.

SPIEGEL ONLINE Zhi Gin Lam im Fanshop des Kitchee SC

Als Spieler aus der ersten deutschen Liga, die neben der britischen Premier League in Hongkong hohes Ansehen genießt, war Lam "so etwas wie der Königstransfer" für den FC Kitchee. Sein Wechsel war eine "große Sache". Das Geld spielte dabei keine große Rolle: "Mir ging es immer um Fußball und den Spaß daran." Er hätte anderswo deutlich mehr verdienen können. In Hongkong liegen die Bezüge der Spieler im Schnitt zwischen 200.000 und 300.000 Euro plus Prämien, bei deutlich günstigeren Steuersätzen - so viel wie in kleineren deutschen Zweitliga-Klubs. Ausgerechnet sein Vater war von dem Wechsel nicht besonders begeistert. "Er wollte mich nicht gehen lassen", sagt Lam.

Taktisch und spielerisch bewegten sich die guten Vereine der Hongkong Premier League auf mittlerem bis unterem Zweitliga-Niveau in Deutschland, glaubt Lam, vom Tempo und der Athletik her eher nicht. Und so langsam, ganz langsam, entwickelt sich auch eine Fankultur in den Stadien. Ohne Ultras, Pyros und Bengalos oder Choreos, aber immerhin mit kleinen Fanklubs. Die Zeitungen sind voll mit Fußball, auf der Straße oder im Restaurant wird Lam ab und zu erkannt.

Lam mag Hongkong, aber er vermisst auch seine Hamburger Heimat, die vertrauten Orte und Plätze. Er gesteht offen ein, gerade zur Zeit "ein bisschen Heimweh" zu haben. An eine Rückkehr in den bezahlten deutschen Fußball verschwendet er trotzdem keinen Gedanken. Sein Vertrag läuft noch bis 2018. "Und ich könnte mir vorstellen, länger hier zu bleiben, wenn der FC Kitchee will", sagt er, "auch wenn meine Mutter sicherlich todtraurig wäre".