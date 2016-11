Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern trauert um seinen früheren Kapitän Hans-Günter Neues. Der spätere Trainer verstarb am Mittwoch im Alter von 66 an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Das berichtet der Südwestrundfunk am Donnerstag.

Neues war von 1977 bis 1983 insgesamt sechs Jahre für die Roten Teufel aktiv, er kam für die Pfälzer auf 165 Einsätze und erreichte 1981 mit dem FCK das DFB-Pokalfinale. Zuvor hatte er bei Fortuna Köln und Rot-Weiß Essen gespielt.