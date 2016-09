F1-Boss Ecclestone über seine Zukunft "Sie wollen mich für drei Jahre"

Der Verkauf der Formel 1 an den US-amerikanischen Medienkonzern Liberty Media rückt immer näher - und eine der drängendsten Fragen dabei ist: Wer folgt auf den bisherigen Boss der Rennserie, Bernie Ecclestone. Die überraschende Antwort darauf könnte erst einmal lauten: Bernie Ecclestone.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters hat der 85-Jährige angebliche Details aus den Verhandlungen zwischen dem bisherigen Rechteinhaber CVC und den Kaufinteressenten aus den USA ausgeplaudert. "Sie wollen mich für drei Jahre hier haben", sagte Ecclestone.

Von den beteiligten Unternehmen gab es bislang noch keine Stellungnahme zur Zukunft Ecclestones, der die Rennserie aufgebaut und zu einem Milliardenunternehmen weiterentwickelt hat. Er hält noch 5,3 Prozent der Anteile an der Formel 1, das Investmentunternehmen CVC verfügt über 35,1 Prozent.

Die Verhandlungen, die gerüchteweise noch in dieser Woche abgeschlossen werden sollen, befinden sich derzeit offenbar in der heißen Phase. Ecclestone verzichtet deshalb sogar auf die Reise zum Großen Preis von Singapur. "CVC braucht mich hier in London", sagte Ecclestone: "Ich kann es mir nicht leisten, jetzt fünf oder sechs Tage weg zu sein."

