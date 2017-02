FA-Cup-Achtelfinale Arsenal gewinnt knapp bei Fünftligist

Mit einem Pflichtsieg ist der FC Arsenal ins Viertelfinale des englischen FA-Cups eingezogen. Ohne Mesut Özil siegten die Gunners im Achtelfinale 2:0 (1:0) beim Fünftligisten Sutton United in Südlondon. Lucas Pérez sorgte nach 26 Minuten mit einer Eingabe, die ins Tor rutschte, für die Führung des Favoriten. Theo Walcott erhöhte in der 55. Minute. Die Gäste hatten danach noch Glück bei einem Lattenschuss von Roarie Deacon (65.).

Trainer Arsène Wenger hatte im Vergleich zum 1:5-Debakel im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Bayern in der Vorwoche sieben Wechsel in der Startelf vorgenommen. Während Wenger Nationalspieler Shkodran Mustafi in der Innenverteidigung aufbot, gehörte Özil nicht zum Kader.

Im Viertelfinale am 11. März trifft Arsenal dann daheim gegen Lincoln City erneut auf ein fünftklassiges Team. Lincoln hatte sich als erster Fünftligist seit 1914 für die Runde der letzten Acht im ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt qualifiziert. Sutton wäre der zweite gewesen.