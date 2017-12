FA Cup Video-Assistent jetzt auch in England

Brighton & Hove Albion und Crystal Palace schreiben englische Fußballgeschichte: Ihre Drittrundenpartie im FA Cup Anfang Januar wird das erste Pflichtspiel in England sein, bei dem der Video-Assistant-Referee (VAR) zum Einsatz kommt. Der englische Fußballverband FA hatte den Test bereits im März angekündigt.

Der Einsatz des Video-Assistenten soll auf vier Szenarien beschränkt sein: Die Entscheidung, ob ein Tor regulär erzielt wurde oder nicht, strittige Elfmeterszenen, glatte Rote Karten sowie Fälle von Spielerverwechslungen.

Die Testphase ist auf Pokalspiele beschränkt, die in Premier-League-Stadien stattfinden und live im Fernsehen übertragen werden. Beides trifft auch auf das Merseyside Derby zwischen Liverpool und Everton zu, das auf den 5. Januar terminiert ist. Allerdings hat sich die FA dagegen entschieden, den VAR-Test ausgerechnet bei einer derart prestigeträchtigen Partie zu starten.

Die VAR-Technologie ist seit Beginn dieser Saison in der Bundesliga und in der italienischen Serie A im Einsatz. In England gab es erste Tests bei den Länderspielen gegen Deutschland und Brasilien im November.

"Die FA war immer offen für den Einsatz von Innovationen und hatte großen Anteil an der Entwicklung der Torlinien-Technologie, bevor sie eingeführt wurde", sagte FA-Direktor Andy Ambler. Der Einsatz des Video-Assistenten zeige, "dass der berühmteste und geschichtsträchtigste Pokalwettbewerb der Welt auch modern, fortschrittlich und innovativ ist."