FA Cup Arsenal fliegt bei Zweitligisten raus

Nottingham Forest - FC Arsenal 4:2 (2:1)

Titelverteidiger FC Arsenal ist in der dritten Runde des FA Cups ausgeschieden. Die Mannschaft von Arsene Wenger unterlag bei Nottingham Forest 2:4 (1:2). Der ehemalige deutsche Nationalspieler Per Mertesacker hatte in der 23. Minute die Führung des Tabellen-14. der zweiten englischen Liga durch Eric Lichaj (20.) ausgeglichen.

Erneut Lichaj erzielte in der 44. Minute das 2:1 für die Gastgeber. In der zweiten Hälfte sorgten zwei verwandelte Foulelfmeter von Ben Bereton (64. Minute) und Kieran Dowell (85.) für das Ausscheiden des Rekordgewinners (13 Titel) im FA Cup. Danny Welbeck konnte nur noch das zwischenzeitliche 2:3 für die Gunners (79.) erzielen.

Tottenham Hotspur - AFC Wimbledon 3:0 (0:0)

REUTERS Harry Kane

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachen zwei Tore von Nationalstürmer Harry Kane (63. und 65.) den Bann. Bis dahin hatten die in der dritten Liga spielenden Gäste mit einer starken Defensive das 0:0 gegen den Tabellenfünften der Premier League halten können. Jan Vertonghen erhöhte in der 71. Minute auf 3:0.

Es war die erste FA-Cup-Partie des AFC Wimbledon im Wembley Stadium seit seinem ersten und einzigen Gewinn in diesem Wettbewerb. Im Mai 1988 gewann Wimbledon in einer der größten Sensationen der FA-Cup-Geschichte gegen den favorisierten FC Liverpool 1:0.