Englischer Pokal Arsenal und ManCity stehen im FA-Cup-Halbfinale

Der FC Arsenal und Manchester City sind ins Halbfinale des FA-Cups eingezogen. Arsenal besiegte den Fünftligisten Lincoln City 5:0 (1:0), City hatte etwas mehr Mühe und setzte sich beim Ligarivalen FC Middlesbrough 2:0 (1:0) durch. Die beiden anderen Halbfinalisten werden in den Partien Tottenham Hotspur gegen den FC Millwall (Sonntag, 15 Uhr) sowie FC Chelsea gegen Manchester United (Montag, 20.45 Uhr) ermittelt.

Vier Tage nach dem erneuten 1:5 gegen den FC Bayern und dem Aus in der Champions League hatte Arsenal auch gegen den unterklassigen Gegner aus Lincoln zunächst Probleme. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Theo Walcott, der schon gegen die Bayern getroffen hatte, nach einem Doppelpass mit Kieran Gibbs für die Führung (45.+2. Minute). Schon kurz nach der Pause erhöhte Olivier Giroud aus kurzer Distanz (53.), ehe ein Eigentor von Luke Waterfall für die Entscheidung sorgte (58.). Alexis Sánchez mit einem sehenswerten Distanzschuss (72.) und Aaron Ramsey nach Vorarbeit von Sánchez (75.) sorgten mit einem Doppelschlag für den Endstand.

Manchester City bekam es mit einem Erstligisten zu tun. Für das Team von Trainer Josep Guardiola begann das Spiel beim Tabellenvorletzten der Premier League allerdings mit einem Traumstart, City ging schon in der dritten Minute in Führung: Die Hereingabe von Zabaleta verpasste Raheem Sterling zunächst noch, aber David Silva war zur Stelle und schoss zum frühen 1:0 ein. Kurz nach der Pause traf Sergio Agüero den Pfosten (51.). Dann traf der Argentinier aber doch noch: Er nutzte eine Flanke von Leroy Sané am kurzen Pfosten zum 2:0-Endstand (67.). Middlesbrough hatte zwar auch einige Torchancen, war insgesamt gegen das technisch deutlich bessere ManCity unterlegen.