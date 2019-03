FA Cup Zwei Tore in sieben Minuten - Aufsteiger schießt United aus dem Pokal

Manchester United ist im Viertelfinale des englischen FA Cup ausgeschieden. Die Red Devils verloren beim Premier-League-Konkurrenten Wolverhampton Wanderers 1:2 (0:0) und müssen auch die letzte nationale Titelchance begraben.

Es dauerte 70 Minuten, bis das erste Tor fiel, doch dann schossen Raul Jimenez (70. Minute) und Diogo Jota (76.) die Gastgeber innerhalb von sieben Minuten zum Sieg. Marcus Rashford gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer (90.+5). In der 84. Minute hatte Uniteds Victor Lindelöf Glück, dass Schiedsrichter Martin Atikinson nach einem rüden Foul gegen Jota aus einer Roten Karte nach VAR-Konsultation eine Gelbe machte. Anders als in Deutschland gelten Sperren in England wettbewerbsübergreifend.

Swansea City - Manchester City 2:3 (2:0)

Premier-League-Tabellenführer Manchester City darf dank Sergio Agüero weiter von seinem ersten Triple im englischen Fußball träumen. Im Liberty Stadium des Zweitligisten Swansea City hatten Matt Grimes per Foulelfmeter (20.) und Bersant Celina (29.) die Waliser zunächst überraschend in Führung gebracht.

Erst Mitte der zweiten Halbzeit brachte Bernardo Silva (69.) die Gäste wieder ins Spiel, ehe der in der 63. Minute eingewechselte Agüero zum Elfmeter antrat. Der Argentinier setzte den Strafstoß zwar zunächst an den Innenpfosten (79.). Von da aber sprang der Ball Swansea-Torwart Kristoffer Nordfeldt in den Rücken und dann doch ins Tor. Per Kopfball bewahrte Agüero dann kurz vor Schluss (89.) den über weite Strecken enttäuschenden Favoriten vor einer Blamage.

Weiteres Ergebnis:

FC Watford - Crystal Palace 2:1 (1:0)