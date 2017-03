FA Cup Tottenham zieht ins Halbfinale ein

Favoritensiege im FA Cup: Nach Manchester City und Rekordsieger FC Arsenal am Tag zuvor hat auch Tottenham Hotspur das Halbfinale erreicht. Tottenham zog durch ein 6:0 (2:0) gegen Drittligist FC Millwall in die Runde der letzten Vier ein. Der ehemalige Hamburger Heung-Min Son erzielte beim überzeugenden Auftritt des Tabellenzweiten der Premier League drei Tore (41. Minute/54./90.).

Christian Eriksen (31.), Dele Alli (72.) und Vincent Janssen (79.) erzielten die weiteren Treffer für die Spurs. Für die Londoner ist es die letzte realistische Titelchance: In der Liga beträgt der Rückstand auf den FC Chelsea bereits zehn Punkte. Zudem war Tottenham überraschend in der Europa League am belgischen Vertreter aus Gent gescheitert.

Am Montag (20.45 Uhr) spielen Chelsea und Manchester United den letzten Halbfinalisten aus. Das Team von Trainer José Mourinho hatte zuletzt dank eines späten Treffers von Zlatan Ibrahimovic schon den Ligapokal gewonnen.