Premier League Everton-Profi für Schwalbe gesperrt

Der englische Fußball-Verband FA hat zum ersten Mal einen Profi für eine Schwalbe gesperrt. Oumar Niasse wird dem FC Everton zwei Spiele fehlen, nachdem er am vergangenen Samstag beim 2:2 (2:2) seines Klubs in der Premier League bei Crystal Palace den Schiedsrichter absichtlich getäuscht und einen Elfmeter geschunden hatte. Niasses Berufung gegen die Strafe wurde abgelehnt.

Everton muss damit in den Spielen beim FC Southampton und gegen West Ham United auf seinen besten Torjäger (bisher fünf Tore in sieben Ligaspielen) verzichten. Seit Saisonbeginn können im englischen Fußball Profis, die bewusst den Schiedsrichter oder dessen Assistenten in die Irre führen, nachträglich durch TV-Bilder bestraft werden.

Das dafür zuständige Gremium setzt sich aus einem ehemaligen Schiedsrichter, einem Ex-Spieler und einem ehemaligen Trainer zusammen. Unabhängig voneinander analysieren sie die betreffende Szene und informieren die FA anschließend darüber, ob sie von einer "erfolgreichen Täuschung eines Match-Offiziellen" ausgehen. Nur bei einstimmigen Entscheidungen kann der Verband den beschuldigten Spieler mit einer Sperre belegen.