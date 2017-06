Fußball in China Fabio Capello wird Trainer beim Jiangsu Suning FC

"Welcome Fabio Capello" - so begrüßt der in Nanjing ansässige Jiangsu Suning FC den Italiener auf seiner Instagram-Seite. Der 70-Jährige war zuletzt bis 2015 als Nationaltrainer Russlands tätig.

Today we have signed working contract with Mr.Fabio Capello. He will be the head coach of our team since today. Welcome Fabio! Ein Beitrag geteilt von Jiangsu Suning FC Official (@jiangsusuningfc) am 11. Jun 2017 um 6:50 Uhr

Capello wird damit Nachfolger des Südkoreaners Choi Yong-soo, der den Verein erst im Juni 2016 übernommen hatte. Aktuell steht der Vizemeister der abgelaufenen Saison nur auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Neben Capello sind auch Luiz Felipe Scolari (Guangzhou Evergrande) und André Villas-Boas (Shanghai IPG) als Trainer in der Chinese Super League tätig. Capellos Landsmann Marcelo Lippi betreut seit Oktober vergangenen Jahres die chinesische Nationalmannschaft.

Erst am Samstag hatte der Hauptstadtklub Beijing Guoan die Verpflichtung des ehemaligen Leverkusener Trainers Roger Schmidt bekannt gegeben.