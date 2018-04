Schönster Fallrückzieher Ronaldo, Ibrahimovic oder doch Klaus Fischer?

Wenn sich gegnerische Fans erheben und für Cristiano Ronaldo applaudieren, muss auch für seine Verhältnisse etwas Besonderes passiert sein: Ein Konter über Ronaldo war eigentlich schon abgewehrt, doch sechs Abwehrspieler von Juventus konnten die zweite Welle von Real Madrids Flankengeber Daniel Carvajal nicht verhindern. Ronaldo kam aus dem Rücken der Turiner, machte drei Schritte Richtung Elfmeterpunkt und legte sich in über einem Meter Höhe quer in die Luft. Der Weltfußballer erwischte den Ball mit dem rechten Fuß perfekt und ließ Torhüter Gianluigi Buffon keine Chance.

Ein Fallrückzieher, der in die Geschichte eingeht. Doch ist es wirklich der schönste, der spektakulärste, der beste der Fußball-Historie? Man erinnert sich an Klaus Fischer, der als Urvater des Fallrückziehers gilt und dessen Treffer gegen die Schweiz zum Tor des Jahrhunderts in Deutschland gewählt wurde. Oder an Zlatan Ibrahimovic, der für Schwedens Nationalteam gegen England aus 25 Meter Entfernung traf.

Jetzt sind Sie dran: Welcher Fallrückzieher gefällt Ihnen am besten? Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Tor, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - wieder können Sie den Ihrer Meinung nach schöneren Fallrückzieher anklicken. Am Ende bleibt der Sieger übrig.