Fan-Choreografien im Fußball Kunst der Kurve

Stefan Roßkopf hatte ein sonderbares Anliegen, als er irgendwann Ende der Neunzigerjahre in die Karstadt-Filiale in Neustadt an der Weinstraße ging. Er brauchte Pappen. Rote und weiße Pappen im Format A3. Und zwar viele. So viele wie möglich.

Er kaufte alle Pappen, die das Kaufhaus auf Lager hatte, ungefähr 1.000 Stück, schleppte sie nach Hause und nahm sie mit zum nächsten Auswärtsspiel seines Lieblingsvereins, des 1. FC Kaiserslautern, Vereinsfarben: rot und weiß. Das Spiel fand in Leverkusen statt. Als Roßkopf im Stadion ankam, postierte er sich mit Kartons voller Pappen und einigen Freunden am Eingang zum Gästeblock, verteilte die Pappen und bekam Unverständnis zurück.

Einige Fans fragten, was sie denn damit sollten. Etwa zu Hause die Wände tapezieren? Andere warfen die Pappen direkt weg oder bauten Papierflieger daraus. Nein, nein, erklärte Roßkopf: Die Pappen sollten beim Einlaufen der Mannschaften hochgehalten werden, dann würde ein tolles Bild im Gästeblock entstehen. Und tatsächlich gelang das Unterfangen - so einigermaßen zumindest.

Als die Spieler das Feld betraten, stand Roßkopf im angrenzenden Sektor und machte Fotos von der Aktion. Am Tag nach dem Spiel brachte er den Film ins Fotogeschäft, um die Bilder entwickeln zu lassen, wieder ein paar Tage später hatte er historische Dokumente in der Hand: Fotos von der ersten Choreografie der Fans des 1. FC Kaiserslautern. "Das war keine besonders ausgefeilte Aktion. Heute würde man darüber lachen. Aber ich war total stolz. Mir war klar: Das müssen wir jetzt öfter machen", erzählt Roßkopf.

Er war damals Fan, seit 2014 ist er Pressesprecher des Klubs. Seine Erzählungen klingen wie aus einer anderen Zeit. Und das sind sie ja auch. Es sind Erzählungen aus der Zeit, in der Fußballfans nicht mehr nur zuschauen, sondern auch gestalten wollten. In der die Ultra-Kultur aus Italien und Frankreich nach Deutschland kam. Und mit ihr die bunten Bilder in der Kurve, die Choreografien.

In der Anfangszeit war jede Choreografie ein Abenteuer. Mittlerweile gibt es eine eingespielte Logistik. Die Ultra-Gruppen sind gut organisiert. Inspiration gibt es im Internet. Das Material kommt in vielen Fällen von einem Lieferanten in der Nähe von Mannheim. Die Bundesliga-Vereine helfen den Fans bei der Vorbereitung und der Umsetzung, stellen Räume zur Verfügung, in denen sie basteln können, schließen ihnen das Stadion auf, damit sie ihre Inszenierungen proben können, und stellen ihnen am Spieltag Arbeitskarten zur Verfügung.

Das alles hat dazu geführt, dass Choreografien immer aufwendiger werden und immer teurer, zum Teil kosten sie angeblich mehr als 100.000 Euro. Mit ein paar Pappen lässt sich kein Eindruck mehr schinden. Da muss schon das ganze Stadion mit so genannten Doppelhaltern ausgestattet sein wie bei der Choreografie, mit der die Fans des Hamburger SV im September 2012 den 125. Geburtstag ihres Klubs feierten. Oder eine zusammenhängende Blockfahne über alle Tribünen hochgezogen werden, wie bei Dynamo Dresden im Oktober 2015.

Aber Choreografien können nicht nur beeindruckend sein, sondern auch aussagekräftig und kontrovers. Sie sind so vielfältig und zum Teil so widersprüchlich wie die Ultras selbst.

In den Anfangsjahren haben die Fans ihr Material einfach mit ins Stadion gebracht und verteilt. Heute ist das nicht mehr so einfach. Choreografien müssen beim Verein angemeldet sein, mit einer mehr oder weniger konkreten Inhaltsangabe und mit Informationen über das verwendete Zubehör. Es geht um Brandschutzvorschriften und um die Entsorgung des Materials. Aber auch um Inhalte. Die Vereine haften für das, was bei ihnen im Stadion zu sehen ist. Wegen der strengeren Regeln fallen immer wieder Choreografien aus. Für die Fans ist das oft ein Politikum, weil sie den Eindruck haben, ihr Engagement sei nicht erwünscht oder würde nicht gewürdigt werden.

In der vergangenen Saison lieferte sich zum Beispiel Bayer Leverkusen einen wochenlangen Streit mit einer Ultra-Gruppe um die Aufführung einer Choreografie. Sind Choreografien in deutschen Stadien also bedroht?

Die Frage führt zu dem grundsätzlichen Konflikt, den sich Fans, Vereine und Verbände im Moment liefern. "Im deutschen Fußball tobt ein Kulturkampf. Die Verbände wollen ein glattgebügeltes Hochglanzprodukt, bei dem Fans nur noch die Kulisse bilden. Die Fans wollen weiterhin mitgestalten", sagt Sig Zelt vom Fanbündnis Pro Fans.

Das ist plakativ zusammengefasst, entspricht aber dem Eindruck vieler Anhänger, die sich ausgeladen fühlen durch steigende Eintrittspreise, die Zersplitterung der Spieltage, strengere Auflagen für Auswärtsfahrer und die ständige Diskussion über die mögliche Abschaffung von Stehplätzen. Sie haben ein Problem damit, dass mittlerweile fast jeder Eckball und jede Einwechslung von einem Sponsor präsentiert wird, und dass sie ihre Fahnen nicht aufhängen dürfen, wenn dadurch Werbebanden verdeckt werden.

Mit solchen Problemen musste sich Stefan Roßkopf, damals Fan, heute Pressesprecher des 1. FC Kaiserslautern, Ende der Neunzigerjahre nicht herumschlagen. Er musste nur den anderen Leuten im Block erklären, dass sie die roten und weißen Pappen bitte nicht zu Papierfliegern verarbeiten sollen.