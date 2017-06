Kommerz im Fußball Bürger gegen die Helenefischerisierung

Irgendwann reichten Claus Vogt die Diskussionen daheim. Immer wieder dem eigenen Sohn erklären, dass es nicht so besonders günstig ist, am Montagabend noch ein Spiel des geliebten VfB Stuttgart in der zweiten Liga zu besuchen, wenn am nächsten Morgen früh die Schule losgeht.

Wobei der Unternehmer vollstes Verständnis für seinen Sohn hat, schließlich konnte er selbst im Abstiegsjahr das entscheidende VfB-Spiel bei Werder Bremen nicht miterleben - da die DFL auch diese Partie auf einen Montag gelegt hatte und er als Unternehmer seinen Betrieb in der Woche nicht allein lassen konnte.

In der kommenden Saison werden solche Situationen wieder vorkommen, Stuttgart ist zwar in die Bundesliga zurückgekehrt, das Montagsspiel soll jedoch auch dort zur Norm werden. Es sind aber längst nicht nur die verzerrten Anstoßzeiten, die Vogt genervt haben.

Auch die gähnende Langeweile im Titelkampf der vergangenen Bundesligajahre, die klaffenden Unterschiede zwischen den wenigen Großklubs und den übrigen Vereinen, der Umstand, dass die Belange der Fans immer weniger Gehör finden - all das hat ihn dazu gebracht, aktiv zu werden. "Besserwisser gibt's genug, Bessermacher aber zu wenige."

Es soll wieder gerechter zugehen

Er und seine Mitstreiter vom neu gegründeten Verein "FC Play Fair" wollen zu den Bessermachern gehören. Und was Bessermachen bedeutet, ist in diesem Fall ganz klar: Dafür kämpfen, dass der Fußball den Kommerz wieder auf ein erträgliches Maß zurückschraubt, dass das Geld, das im Fußball unterwegs ist, gerechter verteilt wird und dass der Fan wieder mehr in den Mittelpunkt aller Überlegungen gestellt wird.

Andre Bühler hat sich schon seit vielen Jahren mit Fanbelangen beschäftigt, er hat über den englischen Fußball promoviert, heute ist er Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und Direktor des Deutschen Instituts für Sportmarketing. Und Bühler sagt: "Je mehr man sich mit dem heutigen Fußball befasst, desto desillusionierter wird man."

Aber da dies kein erfreulicher Dauerzustand ist, macht auch er bei "FC Play Fair" mit, so wie andere Wissenschaftler, Journalisten, Juristen. Es ist Protest aus gut bürgerlichen Kreisen. "Wir sind sicher keine Ultras, auch wenn wir mit vielen Zielen, die die Ultra-Fans formulieren, übereinstimmen", sagt Vogt. Dennoch repräsentiere man "nicht nur die Kurve, sondern auch die 50.000 anderen Menschen im Stadion". Der Protest gegen die Auswüchse des modernen Fußballs müsse "auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen".

Mit einer an der Nürtinger Hochschule erstellten Studie, in der die Wünsche und Vorstellungen von 17.000 Fußballfans abgefragt wurden, hat man schon für ein gewisses Aufsehen gesorgt. "Eigentlich haben wir damit den Job der DFL gemacht", sagt Bühler.

Ein Fanvertreter in jeden Aufsichtsrat

Ansonsten hält man sich mit konkreten Forderungen an Verbände und Vereine zunächst zurück, ein zentrales Anliegen ist jedoch bereits formuliert: "FC Play Fair" fordert, dass es in jedem Klub einen Fanvertreter mit Sitz im Aufsichtsrat geben müsse. Dass man sich darüber hinaus wieder gebündelte Anstoßzeiten und ein faires System der Geldflüsse geben müsse, daraus macht der Verein keinen Hehl. Lobbyarbeit, Öffentlichkeit herstellen, damit versucht "FC Play Fair" derzeit, sich eine Stimme zu verschaffen.

"Wir sind überhaupt nicht gegen Kommerzialisierung als solche", sagt Vogt, man sei schließlich nicht naiv, es gehe vielmehr um die Exzesse, um die finanziellen Schieflagen, "man mag sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass es in der Bundesliga noch mal einen packenden Titelkampf bis zum letzten Spieltag gibt". Die Dominanz der wenigen, die durch die Champions-League-Gelder immer und immer reicher werden, "sie macht das Produkt über kurz oder lang kaputt".

Das Unbehagen über die Entwicklungen im Fußball, das schlechte Gefühl, das sich im Nachgang des Pokalendspiels im Ausdruck Helenefischerisierung ein Ventil suchte, bestätigt die "FC Play Fair"-Macher darin, "auf dem richtigen Weg zu sein". Irgendwann, so ist Vogt überzeugt, "wenden sich die Leute in Massen ab". Noch sei es nicht so weit, noch reicht die Faszination Fußball hin, um die Leute über all das hinwegsehen zu lassen, was schief läuft. Aber diese Geduld sei endlich.

"Natürlich kann man die Zitrone auch so lange auspressen, bis kein Tropfen Saft mehr drinnen ist", sagt Bühler, und er sieht immer noch genug Anzeichen dafür, dass dies auch versucht wird. Aber der Fußball nähere sich dem Punkt, an dem die Stimmung kippt und die Stadien nicht mehr wie selbstverständlich voll sind. Bei den Spielen der Nationalmannschaft scheint es schließlich schon so weit zu sein.

Vogt sagt: "Wir wollen einen kleinen Beitrag leisten, dass die Demokratie in den Fußball zurückkehrt." Ein sehr ambitioniertes Ziel.