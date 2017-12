Fans von Manchester City "Wir müssen dankbar sein"

"Ich bin schon da. Der alte Typ", schreibt Dave Wallace kurz vor dem Treffen im Fußball-Museum in Manchester per Mail. Er ist seit den Fünfzigerjahren Fan von Manchester City und gibt seit 1988 mit seiner Frau Sue das City-Fanzine "King of the Kippax" heraus, benannt nach der Kippax-Tribüne im Stadion Maine Road, in dem der Klub bis 2003 spielte.

Am Sonntag tritt der Tabellenführer beim Verfolger und Stadtrivalen Manchester United an (17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Vorher sprechen Dave und Sue Wallace, beide Anfang 70, über die Verwandlung ihres Vereins von einem chronischen Außenseiter zum schwerreichen Anwärter auf den Champions-League-Titel.

Hendrik Buchheister Dave und Sue Wallace

SPIEGEL ONLINE: Lange war City gegen United Außenseiter. Mittlerweile nicht mehr. Ungewohnt, oder?

Dave Wallace: Auf jeden Fall. Vor 10, 15 Jahren hatten wir gegen United keine Chance. Da waren wir froh, wenn sich die Niederlage im Rahmen hielt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen so großen Vorsprung hatten (acht Punkte - d. Red.).

SPIEGEL ONLINE: Seit der Übernahme durch Scheich Mansour aus Abu Dhabi im Herbst 2008 hat sich viel verändert. Ist das tatsächlich noch Ihr Manchester City? Der Klub, in den Sie sich verliebt haben?

Dave Wallace: Auf jeden Fall. Als der Scheich kam, haben viele Leute gesagt, dass wir jetzt alles verlieren, was uns ausgemacht hat. Aber Sie müssen sehen, wo wir damals standen. Das letzte Spiel vor der Übernahme haben wir 1:8 in Middlesbrough verloren.

SPIEGEL ONLINE: Jetzt steuert City die dritte Meisterschaft in sechs Jahren an und gehört in der Champions League zu den Favoriten. Stürzt Sie das nicht in eine Identitätskrise?

Sue Wallace: Nein. Als der Scheich kam, waren wir am Ende, sportlich - und auch wirtschaftlich. Alles ging den Bach runter. Und jetzt spielen wir diesen wunderbaren Fußball. Dafür müssen wir dankbar sein. Das sehen die meisten Fans so.

Dave Wallace: Bei der Übernahme hieß es, wir würden den Fußball zerstören, alle unsere Spieler seien Söldner. Quatsch. Bei uns stand Joe Hart aus Shrewsbury im Tor. Wir haben Vinny Kompany aus Hamburg geholt. Wir können auch gar keinen Neymar verpflichten.

SPIEGEL ONLINE: Aber Ihr Verein kann mal eben 250 Millionen Euro für eine neue Abwehr ausgeben wie vor dieser Saison.

Dave Wallace: Die Preise steigen halt. Außerdem ging es doch schon immer um Geld. Ich habe neulich ein Stadionheft aus den Sechzigerjahren gefunden, da hieß es, Tottenham Hotspur würde die komplette Liga aufkaufen. Damals hat sich niemand darum geschert. Später haben die Klubs aus Italien viel Geld für Spieler gezahlt. Und jetzt sind wir dran.

SPIEGEL ONLINE: Sie meinen, nach Jahrzehnten im Mittelmaß haben Sie sich den Luxus verdient?

Dave Wallace: Ja, so sehen wir das. Einer unserer beliebtesten Gesänge lautet: "We never win at home, we never win away. We lost last week and we lost today." Weil es lange so war. Wissen Sie, wo wir standen, als United 1999 das Triple gewonnen hat?

SPIEGEL ONLINE: Wo?

Dave Wallace: Wir haben in der dritten Liga gespielt und nur mit Mühe den Aufstieg geschafft, im Elfmeterschießen gegen Gillingham im Wembley-Stadion. Ich weiß noch, wie wir danach zur U-Bahn gegangen sind. Niemand hat gejubelt oder gesungen. Wir waren einfach nur fertig.

SPIEGEL ONLINE: Auch andere Vereine müssen schwere Zeiten durchmachen. Da kommt kein Scheich.

Dave Wallace: Ich weiß, dass wir uns schuldig fühlen sollten, weil wir im Lotto gewonnen haben, wie die United-Fans sagen. Tun wir aber nicht. Es ist ganz einfach: Fußballfans wollen, dass ihre Mannschaft gewinnt.

Sue Wallace: Wir wissen natürlich, dass der Scheich auch globale Motive hat. Es geht darum, Abu Dhabi auf die Weltkarte zu packen.

SPIEGEL ONLINE: Und Sie fühlen sich nicht instrumentalisiert?

Dave Wallace: Doch, klar. Aber wenn Sie bei Wind und Wetter draußen stehen würden, jahrzehntelang, und dann zahlt Ihnen jemand einen Urlaub in der Sonne - würden Sie ablehnen?

Sue Wallace: Es geht um mehr als Fußball. Der Scheich steckt viel Geld in Infrastruktur. Die Gegend um unser Stadion war vor ein paar Jahren Brachland. Da gab es nichts. Mit dem Bau von Citys Nachwuchszentrum wurde die ganze Ecke wiederbelebt.

SPIEGEL ONLINE: Was müsste passieren, damit Sie sich von Ihrem Klub abwenden?

Sue Wallace: So einiges. Am Ende wäre es wahrscheinlich eine Geldfrage. Wenn die Tickets noch teurer werden, wird es für viele Leute noch schwieriger, ins Stadion zu gehen. Aber das ist ein grundsätzliches Problem der Premier League.

SPIEGEL ONLINE: In Deutschland haben Fans des Hamburger SV einen eigenen Verein gegründet. An vielen Standorten wird gegen Investoren protestiert. Wo ist in England die Gegenbewegung zum Kommerz?

Dave Wallace: Bei United gibt es natürlich den FC United of Manchester. Aber der spielt gegen den Abstieg. Der Verein hatte zehn gute Jahre, jetzt geht es bergab.

SPIEGEL ONLINE: Was wünschen Sie sich für City in den kommenden Jahren?

Dave Wallace: Ich fände es schön, wenn wir das Stadion ausbauen würden und mehr Zuschauer zu unseren Spielen kommen könnten. Und wenn wir die Generation von Fans zurückgewinnen könnten, die wir verloren haben, als wir keinen Erfolg hatten.

SPIEGEL ONLINE: Und sportlich?

Dave Wallace: Ein paar Meisterschaften wären schön, um uns wirklich als Spitzenklub zu etablieren. Und dann irgendwann die Champions League. Aber das braucht Zeit.