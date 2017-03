Wenger und Arsenal London Beziehungsstatus? Es ist kompliziert

Es war nur eine kleine Fangruppe, aber ihre Botschaft war deutlich: "Wenger raus", stand auf ihrem Spruchband. Die Medien beschworen bereits das Ende einer Ära herauf: Arsène Wenger ist nach dem 1:3 (0:2) beim FC Liverpool noch stärker unter Druck geraten.

REUTERS Kleine Fangruppe fordert Wenger-Rauswurf

"Nach zwei würdigen Jahrzehnten winken wir zum langen Abschied von Arsène Wenger", schrieb der "Daily Mirror". Der Franzose steckt im größten Tief seit seinem Dienstantritt im Jahr 1996: In der Premier League gehören die Gunners aktuell nicht mehr zu den Top Vier, in der Königsklasse droht nach dem 1:5 in München zum siebten Mal in Folge das Aus im Achtelfinale. Auch wegen eines vermeintlichen Taktikfehlers im Liverpool-Spiel steht der Trainer in der Kritik.

Der Teammanager ließ seinen chilenischen Stürmerstar Alexis Sánchez zunächst auf der Bank und brachte mit Olivier Giroud und Danny Welbeck zwei kopfballstarke Offensivkräfte. Die Strategie blieb ohne Wirkung, das Team von Jürgen Klopp ging mit einer komfortablen Führung in die Pause.

"Ich kann Wengers Entscheidung nicht verstehen. Alexis Sánchez ist ihr bester Spieler", sagte Experte und Arsenal-Ikone Martin Keown bei BBC. Mit der Hereinnahme von Sánchez nach dem Seitenwechsel wurde Arsenal zwar stärker und verkürzte durch Welbeck (57. Minute). Georginio Wijnaldum (90.+1) machte in der Schlussphase aber alles klar. Davor trafen Roberto Firmino (9.) und Sadio Mané (40.).

Wenger stand zu seiner Entscheidung. "Ich bereue nichts, außer dass wie verloren haben", sagte der 67-Jährige und merkte an: "Ich bezweifle ja nicht, dass Alexis Sánchez ein guter Spieler ist. Ich habe ihn geholt, er hat sich hier gut entwickelt. Es war eine schwere Entscheidung, ihn draußen zu lassen, aber am Ende muss man dazu stehen."

Zwar scheint die Kritik am Trainer lauter zu werden, doch ob sich wirklich eine Mehrheit den Rausschmiss des langjährigen Managers wünscht, ist fraglich. Viele verehren den Franzosen: Wenger gewann in seiner Arsenal-Zeit drei Meistertitel (1998, 2002, 2004) und sechsmal den FA Cup, zuletzt 2015. Wenn es zu einer Trennung kommen sollte, dann dürfte es eher keine schmutzige, sondern eine einvernehmliche werden.

REUTERS Klopp jubelt

Durchatmen durfte dagegen Klopp, der Liverpool-Coach stand ebenfalls in der Kritik. Die Reds hatten zuvor nur zwei von zwölf Pflichtspielen gewonnen, zuletzt unterlag das Team 1:3 bei Abstiegskandidat Leicester City. Diesmal spielte die Klopp-Mannschaft phasenweise starken Tempofußball: Das Lokalblatt "Liverpool Echo" verglich die Formschwankungen der Reds mit Schauergeschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Aktuell ist die Mannschaft zumindest vorübergehend Dritter.

"Es war eine unserer bislang besten Leistungen", sagte Klopp. Nach der Leicester-Pleite am vergangenen Montag habe man sich im Team ausgesprochen und alles analysiert. "Gegen Arsenal hat es viel besser geklappt", sagte er und stellte die Stärke der englischen Liga in den Mittelpunkt: "Die Premier League ist wie eine Achterbahn. Es kann nicht nur immer bergauf gehen."

Als nächster Gegner wartet auf Liverpool der FC Burnley (12. März, 17 Uhr), eine machbare Aufgabe. Danach steht das Duell mit Manchester City an, vielleicht geht die Achterbahnfahrt dann schon wieder abwärts.

Für Wenger wird es zunächst nicht leichter, es wartet die Champions League. Seinem Team wird vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr/High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen Bayern München wenig zugetraut, zumal der deutsche Rekordmeister derzeit wie im Rausch spielt.