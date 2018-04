Wenger-Abschied bei Arsenal Kitsch in Lyon

Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass das Wetter in London immer schlecht sei. Immer nur Regen oder Nebel oder Regen und Nebel. Dabei hat die Stadt auch herrliche Sonnentage im Programm.

An dem Tag, an dem der FC Arsenal das Ende der Zusammenarbeit mit Trainer Arsène Wenger zum Abschluss der Saison nach fast 22 Jahren bekannt gab, zeigte das Thermometer 26 Grad, gefühlt war es deutlich wärmer. Keine Wolke am Himmel. Vor dem Stadion des Klubs schwitzten Kameramänner, Fernsehjournalisten und Fans.

Und vielleicht passten die äußeren Bedingungen ganz gut zur Lage des Vereins, vor allem zu seiner Zukunft. Vielleicht klart jetzt für den FC Arsenal der Himmel auf.

Im Mediensaal des Stadions sprach Geschäftsführer Ivan Gazidis fast eine halbe Stunde über Wengers Errungenschaften, über seine Verdienste für den FC Arsenal und für den internationalen Fußball. Aber auch darüber, wie es für den Klub weitergeht. Seine Prognose klang hoffnungsvoll. "Wir sind in einem besseren Zustand, als wir es uns vor 22 Jahren erträumt hätten. Ich glaube nicht, dass sich jetzt eine Phase der Instabilität ankündigt", sagte er.

Von Allegri bis Henry gibt es etliche Trainerkandidaten

Tatsächlich hat der FC Arsenal in den vergangenen Monaten viel dafür getan, damit in der Zeit nach Wenger kein Machtvakuum entsteht, wie es zum Beispiel bei Manchester United nach dem Weggang von Sir Alex Ferguson (und von Generaldirektor David Gill) vor fünf Jahren der Fall war. Arsenal hat in dieser Saison ein Netz aus Fachleuten hinter den Kulissen gespannt, das den Verein künftig tragen soll. Neben dem Dortmunder Chefscout Sven Mislintat kam zum Beispiel eine Art Sportchef, ein Experte für Vertragsverhandlungen und ein neuer Fitness-Beauftragter.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Arsenals neuer Trainer - die Spekulationen reichen von Massimiliano Allegri von Juventus über die Ex-Profis Thierry Henry und Patrick Vieira bis zu Julian Nagelsmann aus Hoffenheim - mit weniger Befugnissen, mit einer weniger umfassenden Machtfülle ausgestattet werden wird als Wenger es war. (Lesen Sie hier mehr über mögliche Szenarien beim FC Arsenal.)

"Es wird in Zukunft keine Trainer mehr geben, die so viele Kompetenzen haben", sagte Gazidis und bezog sich darauf, dass sich die Strukturen im Fußball grundsätzlich geändert haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten, dass die Zeit der Alleinherrscher vorbei ist. Er wollte übrigens nicht ausschließen, dass Wenger dem Verein künftig erhalten bleibt, in welcher Funktion auch immer.

Mal Gentleman, mal Rüpel Er hört tatsächlich auf: Arsène Wenger beendet zum Saisonende seine Karriere beim FC Arsenal - nach 22 Jahren. Es war eine turbulente Zeit. Als Spieler wurde Arsène Wenger 1979 mit Racing Straßburg französischer Meister, dennoch hinterließ er erst als Trainer einen wirklich bleibenden Eindruck. Von 1987 bis 1994 arbeitete er bei der AS Monaco. Anschließend ging Wenger nach Japan zu Nagoya Grampus Eight. Mit dem Verein gewann er 1995 den Kaiserpokal. 1996 folgte dann der Sprung nach England, zu seiner großen Liebe: dem FC Arsenal. Der erste große Coup als Arsenal-Trainer: 1997 holten die Londoner den jungen Franzosen Nicolas Anelka von Paris Saint-Germain. In 65 Spielen traf er 23-mal, dann wechselte Anelka zu Real Madrid. Ein Herz und eine Seele: 1999, als Ersatz für Anelka, kam Thierry Henry von Juventus zu Arsenal. Wenger machte aus dem Flügelspieler einen Stürmer - und was für einen. Henry wurde mit 174 Toren neuer Rekordtorjäger der Londoner, dreimal Spieler des Jahres in der Premier League und viermal Torschützenkönig in England. Wenger sollte Arsenal endlich wieder zur Meisterschaft führen, der letzte Titelgewinn war den Londonern 1991 geglückt. Wenger lieferte: Hier präsentiert er 1998 gemeinsam mit Kapitän Tony Adams den Meisterpokal. Es folgten weitere Meisterschaften 2002 (Bild) und 2004. Der Triumph 2003/2004 war ein besonderer: Die gesamte Spielzeit blieb die Mannschaft mit Kapitän Patrick Viera (l.) ungeschlagen. Als "The Invicibles" ging dieses Team in die Geschichte ein, die "Unbesiegbaren". Einzig der Gewinn der Champions League blieb Wenger mit Arsenal verwehrt. Ganz dicht dran war die Mannschaft 2006, als das Finale in Paris 1:2 gegen den FC Barcelona verloren ging. Dabei war das Team sogar in Führung gegangen. Es reichte nicht, auch weil Torwart Jens Lehmann nach 18 Minuten die Rote Karte gesehen hatte. Der bisher letzte Titel gelang Wenger 2017 mit dem Triumph im FA Cup. Ein schöner Erfolg, aber die Meisterschaft zählt einfach mehr. Und da ist Arsenal seit Jahren ohne ernsthafte Chance gewesen. Deswegen wurden seit Jahren die "Wenger out"-Rufe lauter. Wenger arbeitete bei Arsenal immer wieder mit Deutschen zusammen, unter anderem mit Mesut Özil und Lukas Podolski. Und mit Per Mertesacker. Der "Big Fucking German", so sein Spitzname bei den Londonern, übernimmt im Sommer die Leitung der Nachwuchsakademie bei Arsenal. Wengers Erzfeind: Mit José Mourinho geriet der Franzose immer wieder aneinander. Der Portugiese, derzeit Trainer von Manchester United, sagte zu seiner Zeit beim FC Chelsea über seinen Kontrahenten, Wenger sei ein "Voyeur" und nahezu besessen von Chelsea. Josep Guardiola, als Trainer von Barcelona, Bayern und Manchester City immer wieder Gegner von Wenger, sagte über den Kollegen voller Bewunderung: "Als Profi wollte ich für Arsènes Arsenal spielen." Er habe Wenger damals angerufen und um ein Gespräch gebeten. Der habe ihn eingeladen, dann aber gesagt, sein Kader sei bereits voll. Besonders intensiv war die Feindschaft zu Sir Alex Ferguson. Der Schotte war 27 Jahre lang Trainer bei Manchester United, in den 2000er-Jahren Arsenals größter Konkurrent. "Fergie", eher der Arbeitertyp, lästerte mal über Wenger: "Man sagt, er sei intelligent, richtig? Dass er fünf Sprachen spricht. Ich habe hier bei Manchester einen 15-Jährigen von der Elfenbeinküste, der spricht auch fünf Sprachen."

Die Suche nach einem Ersatz für den scheidenden Trainer hat laut Gazidis noch nicht begonnen, und ein solcher ist seiner Meinung nach auch gar nicht zu beschaffen angesichts der Leistungen, die Wenger vollbracht hat: "Wir können ihn nicht ersetzen. Wir können nur einen neuen Weg vorwärts finden", sagte Gazidis.

Dieser neue Weg soll eine Fortsetzung von Wengers Arbeit sein. Der neue Trainer soll ebenfalls Wert auf progressiven, auf schön anzusehenden Fußball legen. Auf Fußball, der die Leute im Stadion mitreißt. Das ist dem FC Arsenal in den späten Jahren von Wengers Amtszeit immer seltener gelungen. In der vergangenen Saison verpasste das Team den Einzug in die Champions League, zum ersten Mal in der Regentschaft des Trainers. In dieser Saison könnte am Ende sogar nur Rang sieben stehen, hinter dem FC Burnley.

In der Europa League könnte es zum Happy End kommen

Doch weil der Kader mit Spielern wie Mesut Özil, Henrich Mchitarjan oder Pierre-Emerick Aubameyang grundsätzlich in einem ordentlichen Zustand ist, kann es nur aufwärts gehen in der Zeit nach Wenger.

In den letzten Wochen von Wengers Wirken im Norden Londons werden die Spieler laut Geschäftsführer Gazidis "alles dafür tun, um ihm den Abschied zu bereiten, den er verdient". Was das in Ergebnissen konkret bedeuten könnte, wollte er nicht sagen. Dabei ist gar nicht viel Fantasie nötig, um sich einen Ausstand nach Maß für Wenger auszumalen. Er hat mit Arsenal 17 Titel geholt, eine internationale Trophäe war bislang nicht darunter. Darauf besteht in dieser Saison die Chance.

Der Verein ist noch in der Europa League vertreten, im Halbfinale wartet Atlético Madrid. Mit einem Titelgewinn wäre sogar die Rückkehr in die Champions League gesichert, ein nettes Begrüßungsgeschenk für den neuen Trainer. Es wäre ein beinahe kitschiges Ende für Wengers Ära, wenn er am 16. Mai, nach dem Endspiel in Lyon, den silbernen Pokal in den Nachthimmel heben würde. In den dann sicher wolkenlosen Nachthimmel.