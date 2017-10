Norwich-Trainer Farke Er wollte doch nur Manager von Lippstadt sein

Im Grunde ist in der Karriere von Daniel Farke alles anders gelaufen als geplant. Deshalb tritt er an diesem Dienstagabend (20.45 Uhr) im Emirates-Stadion in London gegen den FC Arsenal an.

Nach seiner Zeit als Spieler wollte Farke auf keinen Fall Trainer werden, sondern Manager, er wollte langfristig arbeiten. Bei seinem Heimatverein SV Lippstadt 08 bekam er die Chance dazu, der Klub engagierte ihn als Sportchef. Zu Beginn seiner Tätigkeit leitete er zusätzlich das Training, doch das sollte eine Übergangslösung sein, bis jemand gefunden war, der den Job dauerhaft macht.

Weil die Mannschaft unter Farke neun von zehn Spielen gewann, konnte der Verein gar nicht anders, als ihn - neben seiner Manager-Funktion - auch im Traineramt zu belassen. Und Farke selbst konnte gar nicht anders, als dieser Lösung zuzustimmen, er wollte schließlich das Beste für seinen Klub. Sechs Jahre arbeitete er in Lippstadt in der Doppelrolle, führte die Mannschaft immerhin von der fünften in die vierte Liga und verantwortete den Bau eines neuen Stadions.

Danach wollte Farke erst mal Pause machen, ein Jahr Ruhe haben und sich dann neu orientieren. Doch auch aus diesem Plan wurde nichts: Borussia Dortmunds Manager Michael Zorc bot ihm an, die zweite Mannschaft des BVB zu trainieren. Farke erkannte, dass er sich diese Chance nicht entgehen lassen konnte, sagte zu - und war plötzlich nur noch Trainer, obwohl er doch eigentlich Manager werden wollte, und hatte ziemlich gut zu tun, obwohl er doch eigentlich eine Auszeit geplant hatte.

Autoren-Info Verena Knemeyer Hendrik Buchheister, Jahrgang 1986, sah seine ersten Fußballspiele im alten Wolfsburger VfL-Stadion. Später als Journalist für den Fußball-Norden zuständig. Nachdem es nicht gelang, den HSV in die zweite Liga zu schreiben, Wechsel nach England. Berichtet seit August 2017 aus Manchester über britischen Fußball und hofft nach wie vor auf eine Torwart-Karriere.

Farke führte das Team zur Vizemeisterschaft in der Regionalliga und machte im Mai den nächsten Karrieresprung. Er übernahm den Trainerposten beim englischen Zweitligisten Norwich City, einem Klub, der in Deutschland vor allem bekannt ist, weil er 1993 den FC Bayern aus dem Uefa-Pokal warf.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft es gut für Farke bei seinem neuen Arbeitgeber. Norwich, wegen der grün-gelben Trikots Kanarienvögel genannt, ist seit neun Pflichtspielen ungeschlagen, hat sich auf den sechsten Platz geschoben, der am Ende der Saison zur Teilnahme an den Aufstiegsplayoffs berechtigen würde, und darf sich im Achtelfinale des Ligapokals beim FC Arsenal durchaus Chancen ausrechnen.

Timm Klose oder Marco Stiepermann - das sind Farkes Hoffnungsträger

Der Klub aus London spielt wieder einmal eine eher uninspirierte Saison, außerdem ist Arsenal-Trainer Arséne Wenger bekannt dafür, im kleineren der beiden Cup-Wettbewerbe Spielern eine Chance zu geben, die nur Fachleuten ein Begriff sind. "Wir haben keinen Druck. In 19 von 20 Fällen schafft es Arsenal in die nächste Runde. Aber es gibt immer dieses eine Mal", sagt Farke vor der Partie im Emirates-Stadion, bei der seine Mannschaft von rund 9000 mitreisenden Fans unterstützt werden soll. Es ist Aufbruchstimmung zu spüren bei Norwich City.

Das hat viel mit Farke zu tun, dem dritten Trainer im englischen Fußball mit Dortmunder Prägung nach Jürgen Klopp beim FC Liverpool und David Wagner bei Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town. Gerade zu Wagner gibt es viele Parallelen. Farke war sein Nachfolger als Trainer der zweiten Mannschaft des BVB. Und Farke wurde im Frühjahr von demselben Manager nach Norwich geholt, der zwei Jahre früher Wagner nach Huddersfield gelotst hatte. Genau wie Wagner setzt auch der 40 Jahre alte Farke auf Spieler, für die es in Deutschland nicht für ganz hohe Aufgaben reichte.

REUTERS/ Action Images Daniel Farke fiebert mit

Beim 1:0-Erfolg am Wochenende im sogenannten Old-Farm-Derby gegen Ipswich Town - beide Klubs entstammen dem von Landwirtschaft geprägten Osten Englands - standen der ehemalige Wolfsburger Timm Klose, der beim BVB ausgebildete Marco Stiepermann, der aus Mönchengladbachs Jugend stammende Christoph Zimmermann und Tom Trybull, ehemals Werder, St. Pauli und Fürth, bei Norwich in der Anfangsaufstellung. Mario Vrancic (früher Paderborn und Darmstadt) wurde eingewechselt, der ehemalige Fürther Marcel Franke saß auf der Bank.

Trainer Farke vermittelt seiner Mannschaft einen Stil, der ungewöhnlich ist für die eher rustikale zweite englische Liga. Er setzt auf Dominanz und Kontrolle, anstatt nur auf Fehler des Gegners und auf Möglichkeiten zum Kontern zu warten. "Ich will, dass wir auf dem Platz die Protagonisten sind. Ich mag es, wenn wir den Ball haben, wie Guardiola, Tuchel oder Bayern München", sagte Farke gerade in einem Interview mit dem "Guardian".

Eigentlich wollte er nie Trainer werden. Aber jetzt, wo er es ist, kann er sich auch große Vorbilder suchen.