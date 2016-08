+++ Fußball-Transferticker +++: Weltmeister Mustafi auf dem Sprung zu Arsenal

+++ Leverkusen bindet Bellarabi und Wendell +++

[14.47 Uhr] Bayer Leverkusen hat vor dem Saisonauftakt gegen Borussia Mönchengladbach zwei wichtige Personalien geklärt: Der Klub verlängerte die Verträge mit Karim Bellarabi und dem Brasilianer Wendell vorzeitig jeweils bis zum 30. Juni 2021. "Beide hatten einige Angebote finanzstarker Klubs, doch in unseren Planungen waren sie stets zentrale Spieler", sagte Sportdirektor Rudi Völler. (lst/dpa)

+++ VfB holt japanischen Mittelstürmer Asano +++

[13.54 Uhr] Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat sich mit dem Japaner Takuma Asano verstärkt. Der 21 Jahre alte Nationalstürmer wechselt auf Leihbasis für ein Jahr vom englischen Premier-League-Klub FC Arsenal zum Team von Jos Luhukay. Beide Klubs vereinbarten eine Option, mit der Stuttgart die Ausleihe um eine weitere Spielzeit verlängern kann.

"Takuma ergänzt uns im vorderen Bereich perfekt. Er strahlt große Torgefahr aus, ist beidfüßig, schnell und sehr beweglich. Die Konstellation mit Hajime Hosogai hat uns sehr geholfen, Takuma für uns zu gewinnen", sagte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser. (lst/sid)

+++ 1860 München und Sánchez gehen getrennte Wege +++

[13.27 Uhr] Der TSV 1860 München hat den ursprünglich bis zum Sommer 2017 datierten Vertrag mit Mittelfeldspieler Ilie Sánchez vorzeitig aufgelöst. Dies teilte der Zweitligist am Freitag mit. "Ilie ist charakterlich top. So haben wir für beide Seiten einvernehmlich eine sinnvolle Lösung gefunden", sagte 1860-Sportchef Thomas Eichin.

Der Spanier war im Sommer 2014 zu den Löwen gewechselt und lief seither 26 Mal für die Münchner auf. In der vergangen Spielzeit wurde der heute 25-Jährige an den FC Elche ausgeliehen und absolvierte 27 Partien für den spanischen Zweitligisten. Sein künftiger Verein wurde noch nicht bekanntgegeben. (lst/dpa)

+++ Hertha BSC verlängert mit Weiser +++

[12.35 Uhr] Rechtsverteidiger Mitchell Weiser wird dem Berliner Bundesligisten weiter erhalten bleiben. Wie Hertha BSC bekannt gab, wurde der ursprünglich bis 2018 laufende Vertrag mit dem 22-Jährigen bis zum Sommer 2020 verlängert. Seit seinem Wechsel vom FC Bayern im Vorjahr absolvierte der Rechtsfuß für den Hauptstadtklub wettbewerbsübergreifend 36 Partien, in denen er drei Tore erzielte und neun auflegte. (lst)

+++ Marcelinho wechselt in Brasiliens dritte Liga +++

[12.26 Uhr] Der ehemalige Bundesliga-Star Marcelinho hat im Alter von 41 Jahren einen Vertrag beim brasilianischen Drittligisten Ypiranga FC unterschrieben. Der Klub aus der südbrasilianischen Stadt Erechim ist für den Ex-Herthaner der sechste Verein in den vergangenen zwei Jahren. Marcelinho hatte zwischen 2001 und 2006 155 Ligaspiele für Berlin bestritten und dabei 65 Tore erzielt. Nach einem halben Jahr beim türkischen Erstligisten Trabzonspor kehrte er 2007 für eineinhalb Spielzeiten nach Deutschland zurück und absolvierte 50 Spiele für den VfL Wolfsburg (zwölf Tore). (lst)

+++ Jonathan Schmid wechselt nach Augsburg +++

[12.13 Uhr] Bundesligist FC Augsburg hat kurz vor dem Saisonstart Mittelfeldspieler Jonathan Schmid vom Ligarivalen 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 26 Jahre alte Franzose wechselt nach nur einem Jahr im Kraichgau zum FCA. Die Ablösesumme für den früheren Profi des SC Freiburg beträgt laut SID-Information 5,3 Millionen Euro und kann aufgrund von erfolgsabhängigen Zahlungen noch auf sechs Millionen steigen. Die TSG hatte 2015 3,5 Millionen Euro für Schmid nach Freiburg überwiesen.

"Wir freuen uns, dass wir mit Jonathan Schmid einen torgefährlichen Spieler für uns gewinnen konnten, der seine Fähigkeiten in der Bundesliga in den letzten Jahren schon unter Beweis gestellt hat. Er wird unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten weiterhelfen", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter über Schmid, der in der vergangenen Saison in 23 Spielen vier Tore für Hoffenheim erzielt hatte. (lst/sid)

+++ Ajax präsentiert Krul als Cillessen-Nachfolger +++

[11.27 Uhr] Erst gestern hatte Ajax Amsterdam den Wechsel von Jasper Cillessen zum FC Barcelona verkündet, heute stellte der niederländische Rekordmeister bereits Tim Krul als neuen Torhüter vor. Der 1,93 Meter lange Krul wird für ein Jahr von Newcastle United ausgeliehen, sein Vertrag endet dort im Sommer 2018. Gegenüber der offiziellen Eredivisie-Webseite sagte er: "Ich denke nicht, dass es viele gleichwertige Klubs zu Newcastle gibt, Ajax fällt aber in diese Kategorie. Bei Ajax spielen viele Talente und ich freue mich darauf, meine gesammelte Erfahrung weiterzugeben." (lst)

+++ Island-Kapitän Gunnarsson beim HSV im Gespräch +++

[10.41 Uhr] Übereinstimmenden Medienberichten aus Italien zufolge soll der Hamburger SV Interesse an einer Verpflichtung von Aron Gunnarson haben. Der zentrale Mittelfeldspieler, der bei der EM die Nationalmannschaft Islands als Kapitän bis ins Viertelfinale führte, ist vertraglich noch bis 2018 an den Zweitligisten Cardiff City gebunden. Auch der AS Rom soll ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen haben. Nach Alfred Finnbogason, der im Winter zum FC Augsburg wechselte, könnte Gunnarsson der zweite Isländer in der Bundesliga werden. (lst/dpa)

+++ Arsenal angeblich mit Mustafi einig +++

[9.28 Uhr] Der Transfer von Shkodran Mustafi vom FC Valencia zum FC Arsenal steht nach Informationen der BBC kurz vor dem Abschluss. Demnach soll der 24 Jahre alte Innenverteidiger für umgerechnet rund 41 Millionen Euro zu den Gunners wechseln. Mustafi ist als Ersatz für Per Mertesacker vorgesehen, der verletzungsbedingt noch monatelang ausfällt. Bereits neu unter Vertrag genommen haben die Londoner den Spanier Lucas Pérez. Der 27 Jahre alte Stürmer kommt für die festgeschriebene Ablöse von 20 Millionen Euro von Deportivo La Coruña zum FC Arsenal. (lst/sid)

