Football Leaks Arsenal zahlt Aubameyang 17,3 Millionen Euro "Treueprämie"

Der englische Premier-League-Klub FC Arsenal zahlt Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang eine "Treueprämie" in Höhe von 15,15 Millionen Pfund, umgerechnet etwas mehr als 17,3 Millionen Euro, wenn der Ex-Dortmunder seinen bis 2021 laufenden Vertrag erfüllt. Über diesen sogenannten Loyalty Bonus berichtet der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Der Bonus ist Bestandteil des Arbeitsvertrags, den Aubameyang am 31. Januar dieses Jahres unterschrieben hat. Sein jährliches Grundgehalt in London bis Ende Juni 2021 liegt nun bei 10,3 Millionen Pfund im Schnitt, umgerechnet rund 11,7 Millionen Euro. Aubameyang wird zudem einen einmaligen "Champions League Bonus" von 2,26 Millionen Pfund für die Saison 2018/2019 kassieren, obwohl Arsenal die Qualifikation für die Königsklasse in der kommenden Saison verpasst hat. Die Ablösesumme, die Borussia Dortmund von Arsenal für den Torjäger kassiert, liegt laut der Transfervereinbarung bei 63,75 Millionen Euro.

Aubameyangs "Premier League Contract" sowie das "Transfer Agreement" zwischen beiden Vereinen gehören zu einem Datensatz, den die Enthüllungsplattform Football Leaks dem SPIEGEL zugespielt hat. Dieser Datensatz enthält Dutzende von Transfervereinbarungen und Arbeitsverträgen, die die inflationären Tendenzen in der Premier League bei Ablösesummen, Festgehältern, Prämien und Beraterhonoraren detailliert dokumentieren.

ANZEIGE Rafael Buschmann und Michael Wulzinger:

Football Leaks Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball Penguin Verlag; 352 Seiten; 10,00 Euro

Der ganze Hintergrund dazu findet sich in dem neu erscheinenden Taschenbuch "Football Leaks - Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball", aus dem der SPIEGEL vorab einen Textauszug veröffentlicht.

In dem Artikel wird auch beschrieben, wie der chilenische Stürmer Alexis Sánchez, der im Januar vom FC Arsenal zu Manchester United wechselte, mit Festgehalt und Vermarktungsrechten, die jährliche Champions-League-Qualifikation vorausgesetzt, auf 20,35 Millionen Pfund pro Saison kommen kann, umgerechnet rund 23,3 Millionen Euro. Liverpools Stürmer Mohamed Salah kassiert in dieser Saison neben seinem Grundgehalt von 123.030 Pfund pro Woche zusätzlich 2,5 Millionen Pfund als "Goal and Assist Bonus" - weil er in den Pflichtspielen mehr als 35 Tore erzielt oder vorgelegt hat.