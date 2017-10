Andrés Iniesta Für immer FC Barcelona

In guten und wie in schlechten Tagen: Andrés Iniesta und der FC Barcelona wollen sich nicht mehr voneinander trennen. Der Mittelfeldspieler wird daher einen Vertrag auf "Lebenszeit" unterzeichnen, das teilte der spanische Spitzenklub mit. Iniestas aktueller Vertrag wäre im Juni 2018 ausgelaufen.

Der mittlerweile 33-Jährige hat in seiner Profikarriere ausschließlich für die Katalanen gespielt und bestritt seit der Saison 2002/2003 insgesamt 419 Ligaspiele (633 Pflichtspiele) für den aktuellen Tabellenführer der Primera División. Er gewann in dieser Zeit acht Meistertitel und in den Jahren 2006, 2009, 2011 und 2015 die Champions League. 2012 wurde Iniesta Europas Fußballer des Jahres.

Wie lange der Mittelfeldstar dem FC Barcelona als Spieler erhalten bleibt, ist unklar. Nach seiner aktiven Karriere soll Iniesta in einer anderer Funktion für Klub arbeiten.

Die Nachricht dürfte auch dem in der Kritik stehenden Präsidenten Josep Maria Bartomeu zugutekommen. Zuletzt hatte es ein Misstrauensvotum gegen ihn gegeben, dass allerdings scheiterte. Mit Iniestas Verlängerung dürfte seine Position weiter gestärkt werden.