Barças Sieg gegen Manchester City Immer wieder dieser Messi

Ausgangslage: Wenn der spanische Meister auf den Tabellenführer der englischen Premier League trifft, ist ein Spektakel garantiert. Doch sowohl der FC Barcelona als auch Manchester City schwächelten zuletzt auf nationalem Terrain. Barça gewann "nur" zwei der vergangenen vier Ligaspiele, City offenbarte am Wochenende beim Remis gegen Everton eine ungewohnte Schwäche vom Elfmeterpunkt (de Bruyne und Agüero verschossen) und kassierte am Spieltag zuvor die erste Niederlage unter Trainer Josep Guardiola. Nach dem perfekten Saisonstart (neun Pflichtspiele - neun Siege) kommt die Mini-Krise zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt.

Wiedersehen des Spiels: Guardiola, der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des FC Barcelona, kehrte mit den Citizens in seine sportliche Heimat zurück. Dort traf er natürlich auf alte Weggefährten - Gerard Piqué, Andres Iniesta und Lionel Messi gehören auch vier Jahre später noch zu den unumstrittenen Stars. Doch auch an der Seitenlinie wurde es interessant: Mit Barças Coach Luis Enrique spielte Guardiola gemeinsam viele Jahre in Barcelona und in der spanischen Nationalmannschaft.

Team-mates, allies and friends, but tonight Pep Guardiola and Luis Enrique are enemies. https://t.co/3BfLZhBN2f pic.twitter.com/dmLzmrYRle — BBC Sport (@BBCSport) 19. Oktober 2016

Ergebnis: Der FC Barcelona bezwingt Manchester City 4:0 (1:0). Hier geht's zum Spielbericht.

Erste Hälfte: Mannschaften, die von Guardiola trainiert werden, sind es gewohnt, ein Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde zu beherrschen. Doch Barcelona war zunächst tonangebend und erspielte sich einige Torchancen. Gleich die erste nutzte Lionel Messi, nachdem Fernandinho im Strafraum weggerutscht war (17. Minute). Weitere Gelegenheiten von Neymar (31.) und Ivan Rakitic (32.) blieben ungenutzt. Anschließend kamen die Gäste besser ins Spiel: Zunächst scheiterte Ilkay Gündogan an Barcas Torhüter Marc-André ter Stegen (37.), kurz darauf setzte John Stones einen Kopfball knapp neben das Tor.

Zweite Hälfte: Die Partie war ab der 53. Minute entschieden. Citys Torhüter Bravo sah nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Messis Tore zum 2:0 und 3:0 (61./69.) waren die logische Konsequenz. Neymar setzte in der Schlussminute nach einem verschossenen Elfmeter den Schlusspunkt (89.) zum 4:0.

Duell des Spiels: Marc-André ter Stegen und Claudio Bravo hüteten zwischen 2014 und 2016 gemeinsam das Tor des FC Barcelona. Trainer Luis Enrique entschied sich damals für eine Arbeitsteilung: Während ter Stegen in der Champions League spielte, durfte Bravo in der Meisterschaft ran. Eine Situation, die beide nicht zufrieden stellte. Auch deshalb zog es Bravo zu Manchester City.

Das direkte Torhüter-Duell ging klar an den Deutschen: Ter Stegen hielt reagierte gegen Gündogan prächtig und strahlte Ruhe aus. Ganz im Gegensatz zu seinem ehemaligen Rivalen: Bravo sah nach einem schlimmen Fehler die Rote Karte und entschied damit die Partie zu Gunsten des Gegners.

AFP Claudio Bravo (r.) sieht die Rote Karte

Phänomen des Spiels: Ja, Manchester City hat in der jüngeren Vergangenheit dank des Geldes aus Katar gegenüber dem FC Barcelona aufgeholt. Eine echte Chance hat der Klub aber erst dann, wenn Lionel Messi seine Fußballschuhe eines Tages an den Nagel hängen sollte. Der 29-jährige Argentinier feierte erst am Wochenende sein Comeback und entschied die Partie mit drei Treffern. Damit steht er nun bei sagenhaften 89 Treffern in der Champions League. Der magische Wert von 100 Toren ist damit nur noch eine Frage der Zeit.

Guardiolas Albtraum: Großes Mitgefühl scheint Messi mit seinem ehemaligen Trainer jedenfalls nicht zu haben: Schon bei Guardiolas erster Rückkehr, damals mit dem FC Bayern, überragte Messi. Beim 3:0 erzielte er zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Guardiolas Lieblingsschüler, den er einst zum Weltfußballer formte, ist auf internationaler Bühne zu seinem größten Problem geworden.

Fakt des Spiels: Doch nicht nur für Guardiola sind der FC Barcelona und Messi ein schlechtes Omen: Manchester City traf in der Vereinsgeschichte fünfmal auf den spanischen Meister. Die Bilanz ist ernüchternd: Fünf Niederlagen, 2:10-Tore.