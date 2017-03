Barcelona in der Champions League "Wenn wir zwei schnelle Tore machen, werden sie nervös"

Wenn Trainer Luis Enrique schon astrologische Unterstützung beschwört, dann muss es schlimm bestellt sein um den FC Barcelona. Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales muss Barça einen 0:4-Rückstand wettmachen, und so bleibt dem Coach nur der kosmische Verweis: "Wenn die Sterne günstig stehen, können wir das Ergebnis drehen."

0:4 - das ist eigentlich nicht zu drehen, zumindest war das bislang so: Alle 58 Teams, die in der Europapokal-Geschichte diesem Rückstand hinterherrennen mussten, flogen am Ende aus dem Wettbewerb. Doch es ist nicht irgendein Team, das dieses Wunder schaffen muss. Es ist der FC Barcelona, das Team mit dem Traumsturm Lionel Messi, Neymar und Luis Suárez.

In den spanischen Zeitungen werden deshalb historische Aufholjagden beschworen (Hier finden Sie eine Sammlung der legendärsten Sportcomebacks), konkrete Handlungsanweisungen gegeben ("Zehn Schritte zum Comeback") oder an "elf magische Nächte" Barcelonas erinnert. Es ist eine Selbstverständlichkeit für Barcelona, in der Champions League weit zu kommen: Das letzte Achtelfinal-Aus ist mittlerweile zehn Jahre her.

"Wenn wir zwei schnelle Tore machen, werden sie nervös"

"Wenn sie in der Lage sind, gegen uns vier Tore zu schießen, können wir auch sechs Mal treffen", sagt Enrique, der nach der Packung im Pariser Prinzenpark vor gut drei Wochen die Spielweise seiner Mannschaft verändert hat, von einem 4-3-3-System auf ein 3-4-3. Und der nebenbei auch noch seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt gegeben hat.

Welche dieser beiden Umbaumaßnahmen das Team wachgerüttelt hat, darüber kann nur spekuliert werden. In jedem Fall ist die Mannschaft wieder in der Spur. Dem 0:4 folgten: ein 2:1-Sieg gegen Atlético Madrid, ein 6:1 gegen Sporting Gijón und ein 5:0 gegen Celta Vigo. Letztere Ergebnisse würden Barcelona gegen die Franzosen reichen.

Natürlich sind Gijón als Tabellenvorletzter und der Zehnte Vigo nicht mit Paris St. Germain zu vergleichen, dennoch steigern solche Ergebnisse natürlich das Selbstbewusstsein: "Wenn wir zwei schnelle Tore machen, werden sie nervös - und dann sind wir da", sagt nun etwa Angreifer Suárez. "Wir werden unsere Chancen haben", denkt auch Trainer Enrique. Sportdirektor Roberto Fernández ist sich sicher: "Mit diesem Team musst du immer an alles glauben." Und Barça-Urgestein Andrés Iniesta setzte bereits zwei Tage nach der Pleite diesen Motivations-Tweet ab:

Creer y creer, siempre.

Always believing. pic.twitter.com/GlYYqGvrKF — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 16. Februar 2017

Zumindest der Glaube an ein Wunder scheint vorhanden zu sein in Barcelona. Bei den Parisern ist der Respekt vor den potenziellen Leistungen der Spanier deutlich zu spüren: "Es ist noch nicht vorbei", sagt etwa der deutsche Nationalspieler Julian Draxler, einer der überragenden Spieler beim 4:0 : "Barcelona wird uns von der ersten Minute an attackieren. Da sitzen 100.000 Fans im Stadion, die sie unterstützen."

Doch bei aller Ehrfurcht: Angst ist bei den PSG-Spielern nicht zu spüren. "Im Gegenteil. Ich bin bereit und ich glaube, der Rest der Mannschaft auch", sagt Draxler. Und Paris-Torhüter Kevin Trapp, der seine Vorderleute ermahnt, nicht an das Hinspielergebnis zu denken, sagt: "Barcelona ist in der Lage, viel zu leisten. Wir müssen bereit sein - aber ich denke, das sind wir auch."

FC Barcelona - Paris St. Germain

voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Barcelona: ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Gomes (Rafinha), Busquets, Iniesta (Rakitic) - Messi, Suarez, Neymar

Paris: Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria (Lucas), Cavani, Draxler

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)