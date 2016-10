Primera División Iniesta verletzt, Messi rettet späten Sieg

Eine Knieverletzung von Kapitän Andrés Iniesta hat den späten Auswärtssieg des FC Barcelona in Valencia überschattet. Beim 3:2 (1:0)-Erfolg der Katalanen wurde der spanische Welt- und Europameister nach 14 Minuten unter Tränen vom Platz getragen. Er hatte sich bei einem harten Foul von Enzo Perez verletzt. In einem Statement gab der Verein am Abend bekannt, dass das Außenband in Iniestas rechtem Knie betroffen sei.

Nach dem Führungstreffer von Superstar Lionel Messi (22. Minute) drehte der Gastgeber durch Tore des von Barça an Valencia ausgeliehenen Munir El Haddadi (52.) und Rodrigo (56.) innerhalb von vier Minuten die Partie. Dem Ausgleich seines Sturmkollegen Luis Suárez (62.) ließ Messi in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer per Foulelfmeter folgen.

Für Aufregung sorgte eine Wasserflasche, die nach Messis zweitem Treffer aus der Valencia-Kurve in Richtung der jubelnden Gäste flog und den brasilianischen Nationalmannschaftskapitän Neymar sowie Suárez am Kopf traf. Beide sackten zu Boden, kamen jedoch ohne nennenswerte Blessuren davon.