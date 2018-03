Dem Tabellenführer aus Barcelona ist gegen Athletic Bilbao ein ungefährdeter 2:0 (2:0)-Heimsieg gelungen. Paco Alcácer brachte die Katalanen bereits nach acht Minuten in Führung, Lionel Messi (30. Minute) erhöhte noch vor der Pause mit seinem 25. Ligatreffer in dieser Saison.

Barcelona dominierte das Spiel und hätte deutlicher gewinnen können. Philippe Coutinho traf zweimal ans Aluminium, sein Landsmann Paulinho scheiterte am Pfosten. Nach dem 36. ungeschlagenen Ligaspiel in Folge beträgt der Vorsprung auf Verfolger Atlético Madrid nun elf Punkte, die Hauptstädter können jedoch am Sonntagabend gegen Villareal nachziehen.