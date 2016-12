Clásico gegen Real Das sind die Gründe für Barcelonas Krise

Im Fußball werden Meisterschaften für gewöhnlich im Mai entschieden. In Spanien könnte der Ausgang des Titelkampfs diesmal aber bereits an diesem Samstag so gut wie feststehen. Dann kommt es zum Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid, und wenn die Katalanen die Partie verlieren, haben sie ein Problem.

Sechs Punkte beträgt Barcelonas Rückstand auf Madrid vor dem Top-Spiel der Primera División. Sollte die Mannschaft von Trainer Luis Enrique verlieren, wären es neun Punkte bei noch 24 ausbleibenden Partien. Und das ist eine Menge.

Seit Zinédine Zidane Anfang Januar 2016 Real-Trainer wurde, hat seine Mannschaft zwei der 50 Pflichtspiele verloren. Zwei. Und dieses Team soll in den verbliebenen Ligapartien mehr als neun Punkte liegen lassen? Zumal Barcelona aktuell schwächelt. Drei Niederlagen allein in dieser Saison, von den vergangenen vier Partien konnten nur zwei gewonnen werden, zuletzt kam Barças B-Elf im Pokal bei Hércules Alicante nicht über ein 1:1 hinaus.

Die Suche nach den Gründen für die Krise des FC Barcelona sollte dem Team von Trainer Luis Enrique aber auch Hoffnung geben.

Ausfall von Iniesta

Am 22. Oktober verletzte sich Andrés Iniesta beim 3:2-Erfolg gegen den FC Valencia. Seitdem hat Barça in sieben Pflichtspielen nur drei Siege gefeiert, erzielte dabei nur einmal mehr als zwei Treffer und hatte am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Real Sociedad - erstmals seit Enrique als Trainer tätig ist - in einem Ligaspiel weniger Ballbesitz als der Gegner.

Iniesta fehlt als Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Angriff. Barça vermisst auch seine Dribblings im Mittelfeld, seine Passgenauigkeit und sein Vermögen, mit kurzen und langen Zuspielen die Mitspieler besser aussehen zu lassen. Nun hat der 32-Jährige allerdings seine Knieverletzung überstanden und steht laut spanischen Medienberichten gegen Real vor seinem Comeback.

Busquets' Formabfall

Iniesta ist aber nicht der einzige Schlüsselspieler, dessen Bestleistung in den vergangenen Wochen vermisst wurde. Sergio Busquets hat seit Iniestas Ausfall nur in einem wichtigen Pflichtspiel gefehlt, doch seine Bedeutung für die Statik des Barça-Spiels hat deutlich abgenommen. In Hochzeiten spielte Busquets bis zu 100 Pässe pro Partie, gegen Real Sociedad (51 Pässe; Quelle: opta) und den FC Sevilla (47) kam er nicht mehr annähernd an diese Werte heran.

Zudem war Busquets in dieser Saison noch an keinem Tor direkt beteiligt, er gewinnt weniger Zweikämpfe als in den Jahren zuvor und wenn er mal zu einem Tackling gezwungen wird, ist seine Erfolgsquote im Vergleich zu den Vorjahren um 20 Prozent gesunken.

Veränderter Spielaufbau

Die geringere Bedeutung von Busquets hat aber auch mit einer von Enrique vorgegebenen Umstellung im Spielaufbau zu tun. Da Busquets in der Vergangenheit von einigen Gegnern in Manndeckung genommen wurde, verzichtet Barcelona - vor allem in Auswärtsspielen - auf den unter Josep Guardiola über Jahre perfektionierten und von späteren Trainern übernommenen ruhigen und geduldigen Spielaufbau durch das Zentrum.

Stattdessen baut Barça mehr über die Außen auf, was auf der linken Seite mit den Außenverteidigern Jordi Alba oder Lucas Digne sowie Flügelstürmer Neymar gut funktioniert. Doch auf der anderen Seite konnte Enrique die Lücke seit dem Weggang von Rechtsverteidiger Dani Alves nach Turin noch nicht füllen. Aleix Vidal kommt unter Enrique fast gar nicht zum Zug und Sergi Roberto ist gelernter Mittelfeldspieler und braucht noch Zeit, um sich an seine neue Rolle zu gewöhnen.

Spanische Medien spekulieren vor dem Clásico über eine Umstellung. Der Trainer soll zu einer Dreierkette mit Gerard Piqué, Javier Mascherano und Samuel Umtiti tendieren. Das wäre auch eine gute Option, um der Konterstärke Madrids zu begegnen. Doch selbst ein Punktgewinn wäre für Barcelona zu wenig.