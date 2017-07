FC Barcelona Messi verlängert bis 2021

Der argentinische Fußballstar Lionel Messi wird seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig um drei weitere Spielzeiten bis zum 30. Juni 2021 verlängern. Man habe mit dem Profi ein entsprechendes Abkommen erzielt, teilte der spanische Erstligist mit. Die Unterzeichnung des neuen Kontrakts werde "in den nächsten Wochen" erfolgen, hieß es.

Messi spielt bereits seit 2000 für die Katalanen, zunächst wechselte er von Newell's Old Boys in Barças Jugendakademie La Masia, 2004 folgte das Pflichtspiel-Debüt in der ersten Mannschaft. Seitdem gewann der 30-Jährige mit Barcelona achtmal die spanische Meisterschaft, viermal die Champions League fünfmal den spanischen Pokal. In 583 Einsätzen erzielte der Argentinier 507 Tore für den Klub.