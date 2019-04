Der FC Barcelona hat im Titelkampf der Primera División einen überraschenden Dämpfer bekommen. Beim abstiegsbedrohten FC Villarreal gab der Spitzenreiter eine 2:0-Führung aus der Hand, lag zwischenzeitlich 2:4 zurück und rettete noch ein 4:4 (2:1)-Remis. Kurz zuvor hatte Verfolger Atlético Madrid 2:0 gegen Girona gewonnen, und so beträgt der Vorsprung in der Tabelle noch acht Punkte. Am kommenden Samstag (20.45 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE) trifft Barça auf Atlético.

Barcelonas Trainer Ernesto Valverde schonte mit Gerard Piqué, Ivan Rakitic und Lionel Messi drei Stammspieler, und zu Beginn sah es nicht nach einem Qualitätsverlust aus. Ersatzmann Malcom legte die Führung von Philippe Coutinho mit einem Querpass auf (12. Minute) und traf wenig später per Kopf zum eigentlich beruhigenden 2:0 (16.). Doch schon nach dem Anschlusstreffer durch Samu (23.) wurde deutlich, dass Barça den Sieg mit halber Kraft über die Zeit bringen wollte.

In der zweiten Hälfte war es der ansonsten überzeugend auftretende Torhüter Marc-André ter Stegen, der die Niederlage mit einem Fehler einleitete. Bei einer Flanke von Karl Toko-Ekambi spekulierte der deutsche Nationalspieler auf ein Zuspiel in die Mitte, machte sein Torwarteck auf und der Ball rutschte über die Line (50.). Wenig später kam Messi ins Spiel (61.), eine Minute später schloss Vicente Iborra einen Konter zum 3:2 für Villarreal ab. Als der ebenfalls eingewechselte Carlos Bacca auf 4:2 erhöhte, sah es nach der ersten Niederlage für Barcelona in der Liga seit dem 3:4 am zwölften Spieltag gegen Betis Sevilla aus.

Doch in der Schlussphase schlug der Tabellenführer nach dem Platzverweis für`Álvaro González (86.) in Überzahl zurück. Messi schoss einen direkten Freistoß aus 17 Metern in den linken Winkel (90.). In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Luis Suárez nach einer Ecke mit einem sehenswerten Dropkick von der Strafraumgrenze.

FC Villarreal - FC Barcelona 4:4 (1:2)

0:1 Coutinho (12.)

0:2 Malcom (16.)

1:2 Samu (23.)

2:2 Toko-Ekambi (50.)

3:2 Iborra (62.)

4:2 Bacca (80.)

4:3 Messi (90.)

4:4 Suárez (90.+3)

Villarreal: Asenjo - Álvaro, Funes Mori, Ruiz - Gaspar, Morlanes (63. Caseres), Cazorla, Pedraza - Samu, Iborra - Toko-Ekambi (74. Bacca).

Barcelona: ter Stegen - Roberto, Umtiti, Lenglet, Alba - Vidal, Busquets (73. Rakitic), Arthur (73. Alena) - Malcom, Suárez, Coutinho (61. Messi).

Schiedsrichter: Hernandez Hernandez

Gelbe Karten: Caseres, Funes Mori - Alena, Busquets, Lenglet, Messi, Suárez Vidal

Gelb-Rot: Álvaro (86., wiederholtes Foulspiel)