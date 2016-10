Fußballstar vom FC Barcelona Neymar verlängert vorzeitig bis 2021

Der brasilianische Fußballstar Neymar wird seinen Vertrag beim spanischen Meister FC Barcelona um drei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängern. Die Unterzeichnung des neuen Vertrags werde am Freitag stattfinden, teilte der Tabellenvierte der Primera División mit. Die Verlängerung, die nach Medienberichten mit einer erheblichen Gehaltsaufbesserung einhergeht, war bereits im Juli per Vorvertrag vereinbart worden. Es wird zudem über eine neue Ausstiegsklausel in Höhe von 200 bis 250 Millionen Euro spekuliert.

Neymar war im Sommer 2013 vom FC Santos nach Barcelona gewechselt. In drei Spielzeiten gewann der heute 24 Jahre alte Teamkollege von Weltfußballer Lionel Messi neun Titel, darunter einmal die Champions Leagueund zweimal die spanische Meisterschaft. In 149 Pflichtspielen traf er 90 Mal.

Der Vertrag mit dem argentinischen Nationalspieler Javier Mascherano wurde unterdessen bis 2019 verlängert. Mit dem 32 Jahre alten Defensivmann sei eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro vereinbart worden, teilte der Klub mit.